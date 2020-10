Opatrenia hygienikov budú záväznými právnymi predpismi, novela zákona prešla vládou

Nedostatky vo formálnych ustanoveniach

Hybridné akty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 - Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR budú po novom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v pondelok schválila vláda.Ako v materiáli uviedol rezort zdravotníctva, prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva.Novela má preto všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom tak upraviť právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva, ÚVZ SR svojimi opatreniami podstatným spôsobom zasahuje do každodenného života, dokonca obmedzuje základné práva a slobody.Napriek tomu platný zákon žiadnym spôsobom neupravuje podmienky nadobudnutia ich platnosti, ani podmienky ich publikácie. Zákon okrem toho neupravuje podrobnejšie ani právnu formu týchto aktov, v dôsledku čoho Ústavný súd SR dospel k záveru, že má ísť o tzv. hybridné akty."Jasnou právnou kvalifikáciou týchto právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa jednak vyjasní ich postavenie v právnom poriadku, keďže sa budú môcť stať právnym základom konania všetkých štátnych orgánov," uviedlo v materiáli ministerstvo zdravotníctva.Novela upravuje aj nové nástroje v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Takýmto nástrojom je aj možnosť orgánov verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktoré bude ukladať povinnosť poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.