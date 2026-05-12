Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pankrác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB štartuje, návštevníci si slovenskú F-16 môžu pozrieť pekne zblízka – VIDEO, FOTO


Tagy: Barak MX IDEB Defence & Security 2026 Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB Stíhačka F-16 Vrtuľník Black Hawk

Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16. V utorok štartuje najambicióznejší ročník veľtrhu



Zdieľať
ideb 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16.


V utorok štartuje najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB Defence & Security 2026. Návštevníci si budú môcť pozrieť slovenskú F-16 pekne zblízka. IDEB začína v utorok v bratislavskej Inchebe o 10:00 za sprievodu leteckej techniky Ozbrojených síl SR.

Nad Bratislavou sa v prípade dobrého počasia v nízkom prelete predstaví najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan.

Rekordný počet vystavovateľov


Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo. Rekordný ročník veľtrhu prinesie do Incheby viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, vyše 250 kusov modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky a najväčšiu výstavnú plochu v histórii podujatia. Návštevníci si budú môcť technológie budúcnosti pozrieť až do 14. mája,“ informovali organizátori.

Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16. Najmodernejší prírastok slovenskej výzbroje patrí súčasne k hlavným lákadlám veľtrhu. „Návštevníci si ju budú môcť pozrieť z bezprostrednej blízkosti priamo v areáli Incheby. Stroj s dĺžkou viac ako 15 metrov, rozpätím krídel takmer 10 metrov a maximálnou rýchlosťou až Mach 2 — približne 2 400 km/h — patrí medzi najmodernejšie stíhačky súčasnosti,“ doplnili organizátori.

Simulátor Black Hawku aj ovládanie dronov


Na veľtrhu nebude chýbať ani legendárny vrtuľník UH-60M Black Hawk, a teda ikonický stroj nasadzovaný v elitných operáciách po celom svete. Zážitok z výstavy umocní aj možnosť vyskúšať si simulátor letu Black Hawk, ktorý piloti používajú pri výcviku. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj ovládanie bojových dronov.

Na vlastnej koži tak zažijú technológie, ku ktorým sa verejnosť bežne nedostane. IDEB prinesie aj najvyspelejšie technologické novinky, ku ktorým patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX, ktorý už dnes sčasti chráni vzdušný priestor Slovenska.

BARAK MX patrí medzi najpokročilejšie systémy protivzdušnej obrany súčasnosti. Na IDEB Defence & Security 2026 ho bude možné vidieť naživo spolu s technológiami, ktoré dnes rozhodujú o bezpečnosti štátov po celom svete,“ priblížili organizátori veľtrhu.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)




Predvedie sa aj slovenská technológia svetovej úrovne. Napríklad DMD GROUP predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 spolu s automatizovaným mínometom SAM120 a mobilným veliteľským stanovišťom CPV II. V exteriérovej časti Incheby sa predvedú v akcii aj elitné jednotky, čím sa IDEB súčasne stáva aj priestorom plným adrenalínu, dynamických zásahov a bezpečnostných operácií.

Technológie zažijete na vlastnej koži


„Návštevníci uvidia likvidáciu výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku aj boj zblízka. Vrcholom programu bude ukážka Pohotovostného policajného útvaru Ministerstva vnútra SR „NIET ÚNIKU“, ktorá predvedie realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi,“ prezradili organizátori.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Moderná vojenská a bezpečnostná technika nebude len vystavená. Návštevníci si ju zažijú na vlastnej koži. Obrnené vozidlá, robotické systémy, drony či najmodernejšie bezpilitoné technológie budú na jednom mieste a na dosah ruky. Organizátori veľtrhu IDEB Defence & Security podotkli, že to nie je iba veľtrh, kde technika stojí za sklom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Je to podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok. Súčasťou tohto ročníka bude aj medzinárodné Artillery Symposium - prezentácia európskej iniciatívy SAFE - nového finančného nástroja EÚ zameraného na posilnenie bezpečnostných kapacít a modernizáciu obranného priemyslu. Pre slovenský obranný priemysel to znamená príležitosť zapojiť sa do veľkých európskych projektov a posilniť svoje postavenie na medzinárodnom trhu.


Zdroj: SITA.sk - Najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB štartuje, návštevníci si slovenskú F-16 môžu pozrieť pekne zblízka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Barak MX IDEB Defence & Security 2026 Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB Stíhačka F-16 Vrtuľník Black Hawk
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca- FOTO
<< predchádzajúci článok
VEEVážená chuť, vyšší level zážitku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 