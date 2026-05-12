|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pankrác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. mája 2026
Najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB štartuje, návštevníci si slovenskú F-16 môžu pozrieť pekne zblízka – VIDEO, FOTO
Tagy: Barak MX IDEB Defence & Security 2026 Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB Stíhačka F-16 Vrtuľník Black Hawk
Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16. V utorok štartuje najambicióznejší ročník veľtrhu
Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16.
V utorok štartuje najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB Defence & Security 2026. Návštevníci si budú môcť pozrieť slovenskú F-16 pekne zblízka. IDEB začína v utorok v bratislavskej Inchebe o 10:00 za sprievodu leteckej techniky Ozbrojených síl SR.
Nad Bratislavou sa v prípade dobrého počasia v nízkom prelete predstaví najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan.
„Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo. Rekordný ročník veľtrhu prinesie do Incheby viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, vyše 250 kusov modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky a najväčšiu výstavnú plochu v histórii podujatia. Návštevníci si budú môcť technológie budúcnosti pozrieť až do 14. mája,“ informovali organizátori.
Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16. Najmodernejší prírastok slovenskej výzbroje patrí súčasne k hlavným lákadlám veľtrhu. „Návštevníci si ju budú môcť pozrieť z bezprostrednej blízkosti priamo v areáli Incheby. Stroj s dĺžkou viac ako 15 metrov, rozpätím krídel takmer 10 metrov a maximálnou rýchlosťou až Mach 2 — približne 2 400 km/h — patrí medzi najmodernejšie stíhačky súčasnosti,“ doplnili organizátori.
Na veľtrhu nebude chýbať ani legendárny vrtuľník UH-60M Black Hawk, a teda ikonický stroj nasadzovaný v elitných operáciách po celom svete. Zážitok z výstavy umocní aj možnosť vyskúšať si simulátor letu Black Hawk, ktorý piloti používajú pri výcviku. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj ovládanie bojových dronov.
Na vlastnej koži tak zažijú technológie, ku ktorým sa verejnosť bežne nedostane. IDEB prinesie aj najvyspelejšie technologické novinky, ku ktorým patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX, ktorý už dnes sčasti chráni vzdušný priestor Slovenska.
„BARAK MX patrí medzi najpokročilejšie systémy protivzdušnej obrany súčasnosti. Na IDEB Defence & Security 2026 ho bude možné vidieť naživo spolu s technológiami, ktoré dnes rozhodujú o bezpečnosti štátov po celom svete,“ priblížili organizátori veľtrhu.
Predvedie sa aj slovenská technológia svetovej úrovne. Napríklad DMD GROUP predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 spolu s automatizovaným mínometom SAM120 a mobilným veliteľským stanovišťom CPV II. V exteriérovej časti Incheby sa predvedú v akcii aj elitné jednotky, čím sa IDEB súčasne stáva aj priestorom plným adrenalínu, dynamických zásahov a bezpečnostných operácií.
„Návštevníci uvidia likvidáciu výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku aj boj zblízka. Vrcholom programu bude ukážka Pohotovostného policajného útvaru Ministerstva vnútra SR „NIET ÚNIKU“, ktorá predvedie realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi,“ prezradili organizátori.
Moderná vojenská a bezpečnostná technika nebude len vystavená. Návštevníci si ju zažijú na vlastnej koži. Obrnené vozidlá, robotické systémy, drony či najmodernejšie bezpilitoné technológie budú na jednom mieste a na dosah ruky. Organizátori veľtrhu IDEB Defence & Security podotkli, že to nie je iba veľtrh, kde technika stojí za sklom.
Je to podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok. Súčasťou tohto ročníka bude aj medzinárodné Artillery Symposium - prezentácia európskej iniciatívy SAFE - nového finančného nástroja EÚ zameraného na posilnenie bezpečnostných kapacít a modernizáciu obranného priemyslu. Pre slovenský obranný priemysel to znamená príležitosť zapojiť sa do veľkých európskych projektov a posilniť svoje postavenie na medzinárodnom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB štartuje, návštevníci si slovenskú F-16 môžu pozrieť pekne zblízka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V utorok štartuje najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB Defence & Security 2026. Návštevníci si budú môcť pozrieť slovenskú F-16 pekne zblízka. IDEB začína v utorok v bratislavskej Inchebe o 10:00 za sprievodu leteckej techniky Ozbrojených síl SR.
Nad Bratislavou sa v prípade dobrého počasia v nízkom prelete predstaví najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan.
Rekordný počet vystavovateľov
„Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo. Rekordný ročník veľtrhu prinesie do Incheby viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, vyše 250 kusov modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky a najväčšiu výstavnú plochu v histórii podujatia. Návštevníci si budú môcť technológie budúcnosti pozrieť až do 14. mája,“ informovali organizátori.
Návštevníci veľtrhu si budú môcť prezrieť jednu z desiatich slovenských stíhačiek F-16. Najmodernejší prírastok slovenskej výzbroje patrí súčasne k hlavným lákadlám veľtrhu. „Návštevníci si ju budú môcť pozrieť z bezprostrednej blízkosti priamo v areáli Incheby. Stroj s dĺžkou viac ako 15 metrov, rozpätím krídel takmer 10 metrov a maximálnou rýchlosťou až Mach 2 — približne 2 400 km/h — patrí medzi najmodernejšie stíhačky súčasnosti,“ doplnili organizátori.
Simulátor Black Hawku aj ovládanie dronov
Na veľtrhu nebude chýbať ani legendárny vrtuľník UH-60M Black Hawk, a teda ikonický stroj nasadzovaný v elitných operáciách po celom svete. Zážitok z výstavy umocní aj možnosť vyskúšať si simulátor letu Black Hawk, ktorý piloti používajú pri výcviku. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj ovládanie bojových dronov.
Na vlastnej koži tak zažijú technológie, ku ktorým sa verejnosť bežne nedostane. IDEB prinesie aj najvyspelejšie technologické novinky, ku ktorým patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX, ktorý už dnes sčasti chráni vzdušný priestor Slovenska.
„BARAK MX patrí medzi najpokročilejšie systémy protivzdušnej obrany súčasnosti. Na IDEB Defence & Security 2026 ho bude možné vidieť naživo spolu s technológiami, ktoré dnes rozhodujú o bezpečnosti štátov po celom svete,“ priblížili organizátori veľtrhu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)
Predvedie sa aj slovenská technológia svetovej úrovne. Napríklad DMD GROUP predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 spolu s automatizovaným mínometom SAM120 a mobilným veliteľským stanovišťom CPV II. V exteriérovej časti Incheby sa predvedú v akcii aj elitné jednotky, čím sa IDEB súčasne stáva aj priestorom plným adrenalínu, dynamických zásahov a bezpečnostných operácií.
Technológie zažijete na vlastnej koži
„Návštevníci uvidia likvidáciu výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku aj boj zblízka. Vrcholom programu bude ukážka Pohotovostného policajného útvaru Ministerstva vnútra SR „NIET ÚNIKU“, ktorá predvedie realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi,“ prezradili organizátori.
Moderná vojenská a bezpečnostná technika nebude len vystavená. Návštevníci si ju zažijú na vlastnej koži. Obrnené vozidlá, robotické systémy, drony či najmodernejšie bezpilitoné technológie budú na jednom mieste a na dosah ruky. Organizátori veľtrhu IDEB Defence & Security podotkli, že to nie je iba veľtrh, kde technika stojí za sklom.
Je to podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok. Súčasťou tohto ročníka bude aj medzinárodné Artillery Symposium - prezentácia európskej iniciatívy SAFE - nového finančného nástroja EÚ zameraného na posilnenie bezpečnostných kapacít a modernizáciu obranného priemyslu. Pre slovenský obranný priemysel to znamená príležitosť zapojiť sa do veľkých európskych projektov a posilniť svoje postavenie na medzinárodnom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Najambicióznejší ročník veľtrhu IDEB štartuje, návštevníci si slovenskú F-16 môžu pozrieť pekne zblízka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Barak MX IDEB Defence & Security 2026 Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB Stíhačka F-16 Vrtuľník Black Hawk
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca- FOTO
Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca- FOTO
<< predchádzajúci článok
VEEVážená chuť, vyšší level zážitku
VEEVážená chuť, vyšší level zážitku