Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca- FOTO
Predseda Národnej rady SR Richard Raši prijal v pondelok spolkového prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van der Bellena, ktorý pricestoval na Slovensko pri príležitosti rokovaní Slavkovského formátu.
„Rakúsko nie je pre Slovensko len susedom na mape. Naše krajiny prepájajú každodenné kontakty tisícov ľudí, silné hospodárske väzby, spoločné kultúrne dedičstvo aj intenzívna regionálna spolupráca. Som rád, že naše vzťahy sú založené na pragmatickom dialógu, dôvere a konkrétnych výsledkoch pre občanov oboch krajín,“ uviedol Raši a zároveň poďakoval spolkovému prezidentovi za podporu rakúskych aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju týchto vzťahov.
Spoločné projekty
V rámci rokovania sa predstavitelia oboch krajín venovali cezhraničnej spolupráci, najmä v oblasti dopravy, regionálneho rozvoja či zdravotníctva. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil pokračujúcu spoluprácu pri realizácii spoločných projektov v pohraničných regiónoch, ako aj implementáciu dohody o cezhraničnej spolupráci záchranných zdravotných služieb.
„Práve praktické projekty, ktoré ľudia pocítia v každodennom živote, dávajú európskej spolupráci skutočný význam. Či už ide o dopravné prepojenia, zdravotnú pomoc alebo podporu miestnych komunít, Slovensko má záujem ďalej rozvíjať túto úspešnú spoluprácu s Rakúskom,“ hovorí Raši.
Podpora demokratických hodnôt
Predseda NR SR v rámci stretnutia pripomenul decembrové stretnutie predsedov parlamentov krajín S3 v Bratislave a zdôraznil tak význam výmeny skúseností medzi poslancami a odbornými parlamentnými výbormi.
„Parlamentná diplomacia má v dnešnej dobe mimoriadny význam. Pomáha posilňovať dôveru medzi krajinami, podporovať demokratické hodnoty a vytvárať priestor pre konštruktívny dialóg aj v náročných témach,“ dodal Richard Raši.
Posilnenie spolupráce
Osobitnou témou rokovania bola aj podpora mladých ľudí, občianskeho vzdelávania a demokracie. Predseda NR SR informoval rakúskeho prezidenta o aktivitách parlamentu zameraných na mladú generáciu vrátane študentských programov a spolupráce. Súčasťou rokovania boli aj aktuálne európske a medzinárodné témy vrátane energetickej bezpečnosti, migrácie, rozširovania Európskej únie a vývoja bezpečnostnej situácie vo svete.
Predseda NR SR potvrdil prezidentovi Alexanderovi Van der Bellenovi záujem Slovenska pokračovať v úzkej spolupráci s Rakúskom aj v rámci európskych a regionálnych formátov. Na záver stretnutia vyjadril presvedčenie, že nadchádzajúce rakúske predsedníctvo v Slavkovskom formáte prispeje k ďalšiemu posilneniu regionálnej spolupráce a realizácii spoločných projektov v prospech občanov všetkých troch krajín.
Zdroj: SITA.sk - Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca- FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
