 24hod.sk    Kultúra

23. apríla 2026

Najvzácnejšie veľkomoravské nálezy previezli z Nitry do Čiech na výstavu, sprevádzala ich policajná eskorta – VIDEO, FOTO


Tagy: archeologické nálezy Prevoz Výstava

Po prekročení hraníc prevzala bezpečnostný sprievod česká polícia, aby sa jedinečné predmety dostali do cieľa pod maximálnym dohľadom. Vzácne veľkomoravské nálezy vo štvrtok previezli z ...



23.4.2026


Vzácne veľkomoravské nálezy vo štvrtok previezli z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre do Modrej u Velehradu v Českej republike. Artefakty budú dočasne vystavené v Klenotnici Veľkej Moravy v areáli tamojšieho archeoskanzenu. Ich prevoz sprevádzala policajná eskorta Ministerstva vnútra SR. Po prekročení hraníc prevzala bezpečnostný sprievod česká polícia, aby sa jedinečné predmety dostali do cieľa pod maximálnym dohľadom.

Výstavu s názvom "Elity Velké Moravy III. – Křesťanství" otvoria pre verejnosť v utorok 28. apríla a potrvá do 29. novembra 2026. Klenotnica Veľkej Moravy je vybavená najmodernejšími bezpečnostnými systémami a je projektovaná práve na prezentáciu nálezov výnimočnej hodnoty.

Čerešničkou je slonovinová pixida


Archeologický ústav zapožičal na výstavu 30 predmetov, repliky vzácnych plakiet z Bojnej poskytla obec Bojná. Podľa slov riaditeľa ústavu Mateja Ruttkaya ide o výber, ktorý má ukázať nielen materiálnu kultúru veľkomoravského obdobia, ale najmä dôkazy o prítomnosti kresťanstva na našom území v 8. až 10. storočí. Pozoruhodné sú rôzne typy závesných krížikov, ako napríklad bronzový krížik z 8. storočia z hromadného nálezu z Dolných Orešian, ako aj olovený krížik z 9. storočia z lokality Dojč.

"Čerešničkou na torte je známa slonovinová pixida, nájdená v Čiernych Kľačanoch, ktorá podľa všetkého mohla byť súčasťou darov, ktoré Konštantín a Metod priniesli na Veľkú Moravu. Verím, že tento objekt, ktorý po dlhej dobe opúšťa územie Slovenska, vyvolá záujem nielen stredoeurópskej verejnosti, ale možno aj obyvateľov z ďalších krajín," doplnil Ruttkay. Poistná hodnota nálezov je zhruba štvrť milióna eur, avšak historická a spoločenská hodnota nálezov je podľa jeho slov nevyčísliteľná.

Jedným z lákadiel výstavy bude aj novší nález z Bojnej – železný kríž, ktorý verejnosť uvidí po prvý raz. Zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV a vedúci výskumu v Bojnej Karol Pieta zdôraznil jeho výnimočnosť. "Ide o takzvaný procesný železný kríž, ktorý je symbolom pokročilého kresťanstva na Veľkej Morave. Pôvodne bol osadený na žrdi a používal sa pri slávnostných procesiách ako symbol viery," uviedol.
 
 

Prevoz vzácnych archeologických nálezov do Čiech (fotografie)

 

Originálne nálezy doplnia repliky


Vedecký pracovník Moravského zemského múzea a vedúci Centra slovanskej archeológie Luděk Galuška podotkol, že v Klenotnici Veľkej Moravy pôjde už o tretiu výstavu, ktorá bude venovaná veľkomoravským elitám. Predmety dokumentujúce život na hradiskách doplnia artefakty s kresťanskou tematikou. Súbor originálnych nálezov doplnia repliky pozlátených plakiet s kresťanskou symbolikou z Bojnej, ktoré sa zaradili medzi najvýznamnejšie európske nálezy 9. storočia.

"S obcou Modrá máme veľmi dobrú partnerskú spoluprácu a veľmi ma teší, že môžeme na túto výstavu zapožičať nielen repliky vzácnych plakiet, ale taktiež repliku zvona alebo známu prilbu z Bojnej," uviedol starosta obce a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Jozef Stankovský. Vyzdvihol tiež, že aj po 1200 rokoch spoločná história našich území spája slovenský a český národ.


Zdroj: SITA.sk - Najvzácnejšie veľkomoravské nálezy previezli z Nitry do Čiech na výstavu, sprevádzala ich policajná eskorta – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: archeologické nálezy Prevoz Výstava
