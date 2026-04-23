Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vojtech
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

23. apríla 2026

Historickou osobnosťou Košického kraja za rok 2025 sa stala Alžbeta Güntherová-Mayerová – VIDEO


Autorom tohtoročnej publikácie Historická osobnosť regiónu je kunsthistorik Július Barczi, ktorý v minulosti viedol múzeum v Betliari. Krajské zastupiteľstvo



Zdieľať
Autorom tohtoročnej publikácie Historická osobnosť regiónu je kunsthistorik Július Barczi, ktorý v minulosti viedol múzeum v Betliari.


Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) slávnostne zasadlo a uviedlo do života knihu o Historickej osobnosti regiónu za rok 2025. Je ňou historička umenia Alžbeta Güntherová-Mayerová.

Ako pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý), slávnostné zasadnutie zastupiteľstva sa koná vždy pri príležitosti výročia prvého zasadnutia historickej Košickej župy, aj v rovnakých priestoroch súčasnej Východoslovenskej galérie. Rovnako pripomenul, že v ostatných rokoch si pripomenuli verejnosti viacero významných osobností regiónu, napríklad divadelného režiséra a pedagóga Janka Borodáča či lekára Jána Kňazovického.

Záchrankyňa kultúrneho dedičstva


Historická osobnosť regiónu bude ocenená i na slávnostnom ceremoniáli Osobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2025, ktorý sa vo štvrtok večer uskutoční v priestoroch Národného divadla Košice. Alžbeta Güntherová Mayerová získa toto ocenenie in memoriam. Významná historička umenia sa zaslúžila o záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska a zachovanie unikátnych pamiatok pre budúce generácie.

„Pre Košický kraj má jej pôsobenie mimoriadny význam. Práve na Gemeri – v Betliari a na Krásnej Hôrke, zanechala Alžbeta Güntherová‑Mayerová jednu zo svojich najviditeľnejších a najtrvalejších stôp. V mimoriadne ťažkých osobných a spoločenských časoch dokázala nielen zachrániť jedinečné historické objekty a zbierky, ale aj vytvoriť koncepciu ich odbornej správy, prezentácie a ochrany, ktorá obstála v skúške času. Jej práca položila základy dnešného vnímania týchto pamiatok,” uvádza KSK.

Autorom tohtoročnej publikácie Historická osobnosť regiónu je kunsthistorik Július Barczi, ktorý v minulosti viedol múzeum v Betliari. Ako ozrejmil pre médiá, Güntherová Mayerová patrí medzi zakladateľské osobnosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Bola pamiatkárka, muzeologička, ale aj pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave i Vysokej škole výtvarných umení.

„V rámci krutých 50. rokov sa dostala do Betliara. Bola vysídlená z Bratislavy v rámci akcie B a v Betliari začala pôsobiť ako správkyňa štátneho kultúrneho majetku Betliar, a zároveň pracovala aj na Krásnej Hôrke,” uviedol. Doplnil, že v regióne pôsobila do roku 1955, mala tu úzke kontakty s Východoslovenským múzeom i v tom čase založenou Východoslovenskou galériou, pomáhala tiež pri zakladaní Levočského i Bardejovského múzea. Podieľala sa aj na metodikách a výskumoch, ako v metropole východu, tak i v Košickom kraji.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Spojenie s Európou


Barczi vyzdvihol, že Güntherová Mayerová stojí ako autorka za súpisom pamiatok na Slovensku, prešla mnoho obcí a miest na Slovensku, kde ich spisovala. „Bola to osobnosť, ktorá nás spája s Európou, pretože jej metodiky vychádzali jednak z viedenskej školy umenia, poznala nemecké publikácie tej doby. To, čo sme v tej dobe robili my na Slovensku, respektíve ona a jej kolegovia, súviselo aj s dianím v Európe,” vysvetľuje.

Barczi podotkol, že v tom čase boli podmienky veľmi ťažké a ťažký bol i život Güntherovej Mayerovej, poznačili ho rôzne peripetie. „Vždy dokázala nájsť silu v práci a vrátiť sa k hlavnému cieľu a svojmu poslaniu,” skonštatoval. Güntherová Mayerová bola podľa jeho slov jednou z prvých žien, ktoré sa podieľali na tvorbe inštitucionálnej siete kultúry.

Súčasťou programu bola aj kultúrna vložka, okrem hudobných vystúpení prítomným ukážku z divadelnej hry o Güntherovej Mayerovej priniesla herečka Anikó Vargová, ktorá historičku umenia v danej hre stvárňuje. Publikácia o Historickej osobnosti regiónu bola symbolicky pokrstená porcelánovými črepmi.
 

https://cdnv.sita.sk/sites/34/2017/05/krst.mp4




Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 