|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vojtech
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. apríla 2026
Historickou osobnosťou Košického kraja za rok 2025 sa stala Alžbeta Güntherová-Mayerová – VIDEO
Zdieľať
Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) slávnostne zasadlo a uviedlo do života knihu o Historickej osobnosti regiónu za rok 2025. Je ňou historička umenia Alžbeta Güntherová-Mayerová.
Ako pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý), slávnostné zasadnutie zastupiteľstva sa koná vždy pri príležitosti výročia prvého zasadnutia historickej Košickej župy, aj v rovnakých priestoroch súčasnej Východoslovenskej galérie. Rovnako pripomenul, že v ostatných rokoch si pripomenuli verejnosti viacero významných osobností regiónu, napríklad divadelného režiséra a pedagóga Janka Borodáča či lekára Jána Kňazovického.
Záchrankyňa kultúrneho dedičstva
Historická osobnosť regiónu bude ocenená i na slávnostnom ceremoniáli Osobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2025, ktorý sa vo štvrtok večer uskutoční v priestoroch Národného divadla Košice. Alžbeta Güntherová Mayerová získa toto ocenenie in memoriam. Významná historička umenia sa zaslúžila o záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska a zachovanie unikátnych pamiatok pre budúce generácie.
„Pre Košický kraj má jej pôsobenie mimoriadny význam. Práve na Gemeri – v Betliari a na Krásnej Hôrke, zanechala Alžbeta Güntherová‑Mayerová jednu zo svojich najviditeľnejších a najtrvalejších stôp. V mimoriadne ťažkých osobných a spoločenských časoch dokázala nielen zachrániť jedinečné historické objekty a zbierky, ale aj vytvoriť koncepciu ich odbornej správy, prezentácie a ochrany, ktorá obstála v skúške času. Jej práca položila základy dnešného vnímania týchto pamiatok,” uvádza KSK.
Autorom tohtoročnej publikácie Historická osobnosť regiónu je kunsthistorik Július Barczi, ktorý v minulosti viedol múzeum v Betliari. Ako ozrejmil pre médiá, Güntherová Mayerová patrí medzi zakladateľské osobnosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Bola pamiatkárka, muzeologička, ale aj pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave i Vysokej škole výtvarných umení.
„V rámci krutých 50. rokov sa dostala do Betliara. Bola vysídlená z Bratislavy v rámci akcie B a v Betliari začala pôsobiť ako správkyňa štátneho kultúrneho majetku Betliar, a zároveň pracovala aj na Krásnej Hôrke,” uviedol. Doplnil, že v regióne pôsobila do roku 1955, mala tu úzke kontakty s Východoslovenským múzeom i v tom čase založenou Východoslovenskou galériou, pomáhala tiež pri zakladaní Levočského i Bardejovského múzea. Podieľala sa aj na metodikách a výskumoch, ako v metropole východu, tak i v Košickom kraji.
Spojenie s Európou
Barczi vyzdvihol, že Güntherová Mayerová stojí ako autorka za súpisom pamiatok na Slovensku, prešla mnoho obcí a miest na Slovensku, kde ich spisovala. „Bola to osobnosť, ktorá nás spája s Európou, pretože jej metodiky vychádzali jednak z viedenskej školy umenia, poznala nemecké publikácie tej doby. To, čo sme v tej dobe robili my na Slovensku, respektíve ona a jej kolegovia, súviselo aj s dianím v Európe,” vysvetľuje.
Barczi podotkol, že v tom čase boli podmienky veľmi ťažké a ťažký bol i život Güntherovej Mayerovej, poznačili ho rôzne peripetie. „Vždy dokázala nájsť silu v práci a vrátiť sa k hlavnému cieľu a svojmu poslaniu,” skonštatoval. Güntherová Mayerová bola podľa jeho slov jednou z prvých žien, ktoré sa podieľali na tvorbe inštitucionálnej siete kultúry.
Súčasťou programu bola aj kultúrna vložka, okrem hudobných vystúpení prítomným ukážku z divadelnej hry o Güntherovej Mayerovej priniesla herečka Anikó Vargová, ktorá historičku umenia v danej hre stvárňuje. Publikácia o Historickej osobnosti regiónu bola symbolicky pokrstená porcelánovými črepmi.
Zdroj: SITA.sk - Historickou osobnosťou Košického kraja za rok 2025 sa stala Alžbeta Güntherová-Mayerová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
