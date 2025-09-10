Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2025

Narušenie vzdušného priestoru Poľska je podľa Fica vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky


Narušenie vzdušného priestoru suverénneho Poľska považuje slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) za vážny incident, ktorý môže mať ...



67caf9090c37b601544793 1 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) - Narušenie vzdušného priestoru suverénneho Poľska považuje slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) za vážny incident, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky. Preto predseda vlády SR považuje za životne nevyhnutné objektívne ustáliť, či to bol úmysel, alebo náhoda, a tiež pod koho kontrolou boli použité drony.

Poľsku vyjadril solidaritu



Susednému Poľsku, ktoré je partnerom Slovenska v Európskej únii a NATO, vyjadril Fico solidaritu. Taktiež mu ponúkol súčinnosť pri hľadaní všetkých potrebných odpovedí.

Nenechám sa vyprovokovať politickými hrami, ani protivládnymi a protislovenskými médiami. Informácie zásadne čerpám z relevantných zdrojov. Tie mi v tomto okamihu umožňujú zaujať len vyššie uvedené stanovisko. Ak na to bude dôvod, moje stanovisko zmením alebo doplním, pričom budem dôsledne vychádzať zo zásady dodržiavať princípy medzinárodného práva," uviedol vo vyjadrení, ktoré sprostredkoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Premiér hovorí o nastavenom zrkadle pre opozíciu


Slovenský premiér tiež poznamenal, že narušenie poľského vzdušného priestoru a schopnosť poľských ozbrojených síl reagovať nastavuje kruté zrkadlo slovenským opozičným politikom, ktorí podľa jeho slov „zadarmo odovzdali Ukrajine celý systém protivzdušnej ochrany bez adekvátnej náhrady“.

Rovnako podotkol, že namiesto toho, aby si opoziční politici „priznali vinu za túto vojenskú sabotáž proti Slovensku, vybľakujú po médiách ako zmyslov zbavení“. Fico je toho názoru, že dokazujú, že sú akurát tak schopní dostať Slovensko do nešťastia.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Boli zastavené všetky lety


Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to na sociálnej sieti poľsky minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Sme v neustálom kontakte s velením NATO," dodal. Operačné velenie poľskej armády ostro odsúdilo ‚bezprecedentné‘ narušenie svojho vzdušného priestoru a uviedlo, že zaznamenalo približne tucet bezpilotných lietadiel.

Ide o akt agresie, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov," uviedlo velenie. Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť. Podľa vyhlásenia varšavského letiska Fryderyka Chopina bola v súvislosti s operáciou uzavretá časť poľského vzdušného priestoru a zastavené všetky lety.


Zdroj: SITA.sk - Narušenie vzdušného priestoru Poľska je podľa Fica vážnym incidentom, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky © SITA Všetky práva vyhradené.

