NASA zachytila zvuk vrtuľníka počas jeho preletu marťanskou atmosférou

Robotické vozidlo Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) po prvýkrát zachytilo zvuk vrtuľníka s názvom Ingenuity (Vynaliezavosť) počas jeho preletu marťanskou atmosférou. Informovala o tom agentúra AFP.





NASA v piatok zverejnila audiovizuálny záznam vytvorený marsochodom Perseverance (Vytrvalosť), ktorý zachytil v poradí štvrtý let helikoptéry Ingenuity na povrchu červenej planéty z 30. apríla. Na takmer trojminútovom zázname je počuť tiché hučanie vrtúľ helikoptéry Ingenuity otáčajúcich sa rýchlosťou takmer 2400 otáčok za minútu.Ingenuity v rámci tohto letu prekonala 266-metrovú vzdialenosť. Ako uvádza AFP, inžinieri misie si spočiatku neboli istí, či sa im vôbec podarí zvuk helikoptéry zachytiť, keďže vozidlo Perseverance sa nachádzalo zhruba 80 metrov od miesta jej vzletu a pristátia.Riadený let na Marse sťažuje skutočnosť, že tamojšia gravitácia dosahuje iba tretinu zemskej a hustota atmosféry pri povrchu predstavuje len jedno percento pozemskej, čo zároveň tlmí šírenie zvuku, ktorý je tak oveľa tichší ako na Zemi.Helikoptéra Ingenuity absolvovala svoj prvý let na Marse 19. apríla. Stala sa prvým strojom, ktorý vzlietol na inej planéte než Zem.Vrtuľník bol pripevnený k robotickému vozidlu Perseverance, ktoré na Marse pristálo 18. februára tohto roka.Misia má za úlohu predovšetkým hľadať potenciálne stopy života, ktorý mohol na Marse existovať v minulosti.