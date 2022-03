NATO nevidí podľa Stoltenberga dôvod na zmenu stupňa pohotovosti jadrových zbraní

1.3.2022 - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nevidí dôvod na zmenu stupňa pohotovosti svojich jadrových zbraní, a to aj napriek hrozbám zo strany Ruska. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg NATO spraví všetko potrebné v záujme ochrany svojich spojencov, teraz však nie je potrebné meniť stupne pohotovosti jadrových síl, povedal Stoltenberg po rokovaní s poľským prezidentom. Šéf NATO sa s Andrzejom Dudom stretol na leteckej základni v meste Lask v centrálnom Poľsku, kde majú Varšava aj bezpečnostný pakt umiestnené svoje bojové lietadlá vrátane stíhačiek F-16.Kremeľ vyvolal prízrak jadrovej vojny, keď v pondelok na základe príkazu od prezidenta Vladimira Putina uviedol do stavu najvyššej pohotovosti svoje pozemné, vzdušné a námorné nukleárne sily. NATO ako spoločenstvo nedisponuje jadrovými zbraňami, majú ich však tri členské krajiny USA, Veľká Británia a Francúzsko.