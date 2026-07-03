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03. júla 2026
Návrat domov, ktorý môže znamenať veľa pre klub aj hráča. Jurčo si prvýkrát oblečie dres HC Košice
Tomáš Jurčo sa vracia z hokejových potuliek svetom domov do Košíc. Potichu sa o tom rozprávalo už niekoľko rokov, ale až teraz sa to stalo realitou. Tomáš Jurčo sa stal hráčom HC Košice. Hoci je ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Tomáš Jurčo sa vracia z hokejových potuliek svetom domov do Košíc.
Potichu sa o tom rozprávalo už niekoľko rokov, ale až teraz sa to stalo realitou. Tomáš Jurčo sa stal hráčom HC Košice. Hoci je rodák z Košíc, dres seniorského A-tímu v najvyššej slovenskej súťaži si oblečie po prvý raz. Dosiaľ pôsobil len v košickej juniorke v sezóne 2008/2009.
Bronzový medailista zo ZOH 2022 z Pekingu prináša do tímu HC Košice množstvo skúseností aj zo siedmich rokov a 221 zápasov v NHL v dresoch tímov z Detroitu, Chicaga, Edmontonu a Las Vegas.
Dosiahol dovedna 22 gólov a 31 asistencií. Jurčo hral v Európe krátko za švajčiarsky Davos a päť sezón strávil v Kontinentálnej hokejovej lige v kluboch z Kazachstanu, Číny a Ruska. Naposledy to bola v minulej sezóne Lada Togliatti.
Jeho reprezentačná kariéra je taktiež bohatá. Zúčastnil sa na troch majstrovstvách sveta a dvoch zimných olympijských hier.
"Návrat domov pre mňa veľa znamená. Košice sú mesto, kde sa začala moja hokejová cesta, a veľmi sa teším, že si znova oblečiem dres HC Košice. Košická organizácia funguje na výbornej úrovni, už roky tu absolvujem letnú prípravu, a prichádzam do známeho prostredia. Verím, že nás čaká úspešná sezóna," uviedol Tomáš Jurčo na webe HC Košice.
Prezident klubu Juraj Mondík na margo predsezónnej posily do Tipsport ligy skonštatoval:
"Od odchovanca Tomáša Jurča budeme očakávať prínos z jeho skúseností v podstate z celého hokejového sveta, kde pôsobil. Ja osobne sa s Tomášom poznám dlhé roky, už od jeho mládežníckych čias, viem o jeho kvalite. Sledoval som ho počas jeho pôsobenia v NHL, ale aj ostatných ligách. Tomášovi je košické prostredie známe, s tímom často počas leta trénoval, pozná väčšinu chlapcov, ako aj trénera."
Zdroj: SITA.sk - Návrat domov, ktorý môže znamenať veľa pre klub aj hráča. Jurčo si prvýkrát oblečie dres HC Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
Potichu sa o tom rozprávalo už niekoľko rokov, ale až teraz sa to stalo realitou. Tomáš Jurčo sa stal hráčom HC Košice. Hoci je rodák z Košíc, dres seniorského A-tímu v najvyššej slovenskej súťaži si oblečie po prvý raz. Dosiaľ pôsobil len v košickej juniorke v sezóne 2008/2009.
Bronzový medailista zo ZOH 2022 z Pekingu prináša do tímu HC Košice množstvo skúseností aj zo siedmich rokov a 221 zápasov v NHL v dresoch tímov z Detroitu, Chicaga, Edmontonu a Las Vegas.
Dosiahol dovedna 22 gólov a 31 asistencií. Jurčo hral v Európe krátko za švajčiarsky Davos a päť sezón strávil v Kontinentálnej hokejovej lige v kluboch z Kazachstanu, Číny a Ruska. Naposledy to bola v minulej sezóne Lada Togliatti.
Do známeho prostredia
Jeho reprezentačná kariéra je taktiež bohatá. Zúčastnil sa na troch majstrovstvách sveta a dvoch zimných olympijských hier.
"Návrat domov pre mňa veľa znamená. Košice sú mesto, kde sa začala moja hokejová cesta, a veľmi sa teším, že si znova oblečiem dres HC Košice. Košická organizácia funguje na výbornej úrovni, už roky tu absolvujem letnú prípravu, a prichádzam do známeho prostredia. Verím, že nás čaká úspešná sezóna," uviedol Tomáš Jurčo na webe HC Košice.
Potešený prezident
Prezident klubu Juraj Mondík na margo predsezónnej posily do Tipsport ligy skonštatoval:
"Od odchovanca Tomáša Jurča budeme očakávať prínos z jeho skúseností v podstate z celého hokejového sveta, kde pôsobil. Ja osobne sa s Tomášom poznám dlhé roky, už od jeho mládežníckych čias, viem o jeho kvalite. Sledoval som ho počas jeho pôsobenia v NHL, ale aj ostatných ligách. Tomášovi je košické prostredie známe, s tímom často počas leta trénoval, pozná väčšinu chlapcov, ako aj trénera."
Zdroj: SITA.sk - Návrat domov, ktorý môže znamenať veľa pre klub aj hráča. Jurčo si prvýkrát oblečie dres HC Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
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