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 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Poľahky deklasovali Rakúsko. Majstri Európy zo Španielska sa v osemfinále stretnú v derby s Portugalskom – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 Postup

Napriek skvelému víťazstvu De la Fuente na tlačovej konferencii dodal, že jeho tím sa ešte môže zlepšiť. Španielsko hladko prekonalo Rakúsko a postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale. ...



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austria_spain_wcup_soccer_77128 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Napriek skvelému víťazstvu De la Fuente na tlačovej konferencii dodal, že jeho tím sa ešte môže zlepšiť.


Španielsko hladko prekonalo Rakúsko a postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Svojho súpera dôkladne deklasovalo v kontrolovanom zápase 3:0 vďaka dvom gólom Mikela Oyarzabala a hlavičke Pedra Porra.

Majstri Európy podali typicky dominantný výkon v Los Angeles, zatiaľ čo ich povzbudzovali hollywoodske hviezdy Penélope Cruz, Javier Bardem a speváčka Rosalia.

Víťazstvo – ktoré mohlo byť aj vyššie nebyť neuznaného gólu a priameho kopu do brvna – pripravilo pôdu na pyrenejské derby v osemfinále s Portugalskom.

Kritickejšia fáza turnaja


"Odohrali sme skvelý zápas. Som šťastný, pretože sme sa v každom aspekte priblížili k dokonalosti," povedal tréner Španielska Luis de la Fuente.

"Každý duel odteraz bude komplikovanejší. Každý bude o niečo náročnejší. Prechádzame do kritickejšej fázy majstrovstiev sveta," prezradil.

Štadión SoFi bol takmer celý červený, fanúšikovia mali teda jasného favorita. Španielsko postupne stupňovalo tlak počas prvého polčasu a po prvej hydratačnej prestávke si vytvorilo sériu šancí.


Obrana mala čo robiť


Marc Cucurella skóroval z rohu Lamineho Yamala, ale Pau Cubarsí zasiahol rakúskeho brankára, takže rozhodca presný zásah neuznal. Napriek tomu sa obrana slovenského suseda zlomila v 36. minúte zlomila.

Pedri poslal loptu Cucurellovi, ktorý nedávno prestúpil do Realu Madrid, hoci je odchovancom katalánskej La Masie, a ten našiel Oyarzabala, ktorý poľahky prekonal gólmana.

Dominancia Španielska sa ďalej zvyšovala a Yamal trápil Rakúšanov, najmä z pravého krídla. Po prestávke sa nič nezmenilo. Ani rakúske striedania zmenu neprieniesli.

Nedosiahli svoj limit


"La Furia Roja" udrela znova, keď Álex Baena poslal center na hlavu Pedra Porra, ktorý strelil svoj prvý gól za národný tím.

V 89. minúte sa zopakovala situácia z prvého dejstva - Cucurella našiel Oyarzabala a ten druhý raz v stretnutí skóroval.

Napriek skvelému víťazstvu De la Fuente na tlačovej konferencii dodal, že jeho tím sa ešte môže zlepšiť. "To je náš duch – viera, že sme ešte nedosiahli svoj limit. Musíme sa prirodzene zlepšovať. Sme ambiciózni," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Poľahky deklasovali Rakúsko. Majstri Európy zo Španielska sa v osemfinále stretnú v derby s Portugalskom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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