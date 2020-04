Návratu pracovníkov do kancelárií by mali predchádzať viaceré opatrenia proti šíreniu Covid-19

Usporiadanie priestoru a nové pravidlá práce

23.4.2020 - V súvislosti s postupným uvoľňovaním vládnych nariadení, zvažujú mnohí zamestnávatelia návrat svojich pracovníkov do kancelárií. Odborníci z poradenskej spoločnosti Colliers International upozorňujú, že tomuto kroku by mali predchádzať viaceré opatrenia.Práve teraz je podľa nich správny čas zamyslieť sa nad tým, ako pripraviť pracovisko na návrat zamestnancov.Príprava by mala pozostávať z prehodnotenia troch kľúčových oblastí. Ide o fyzické usporiadanie priestoru, organizáciu práce a zmenu života v kancelárii.Spolu s tým treba podľa odborníkov zvážiť, ako efektívne začleniť do nového konceptu aj prácu z domu. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informovala spoločnosť Colliers International.Fyzické usporiadanie priestoru zahŕňa optimalizáciu existujúcich kancelárií s ohľadom na zabezpečenie bezpečných rozostupov medzi pracovníkmi. Nové usporiadanie fyzického priestoru často závisí od premyslenia účelu a nových spôsobov využívania pracovísk. S tým súvisí aj zavedenie nových pravidiel práce.Organizačné zmeny si vyžadujú podľa Colliers International analýzu chodu práce v organizácii a prípravu na fázový návrat do kancelárie. Nové pravidlá ovplyvnia spôsob, akým sa prerozdelia tímy a postupy, akými sa budú striedať na pracovisku.Spolu s tým treba zvážiť, ako efektívne začleniť do nového konceptu aj prácu z domu. V tomto smere je dôležité, aby bol zamestnávateľ pripravený riešiť problémy zamestnancov nastavením správnej internej komunikácie.Zmena života v kancelárií sa týka napríklad toho, že konzultanti riešenia pracovného prostredia sa do vypuknutia krízy sústredili najmä na tvorbu kancelárií, ktoré podporujú neformálnu komunikáciu medzi členmi tímu.Aktuálna situácia si však žiada prehodnotenie týchto konceptov za účelom ochrany zdravia pracovníkov. Neformálne kávy, voľnočasové aktivity na odreagovanie, ako aj využívanie spoločných priestorov musia mať stanovené nové pravidlá s ohľadom na bezpečné používanie priestorov ako takých.Spôsob práce v kanceláriách sa v najbližšom období zmení v dôsledku krízy v súvislosti s pandémiou Covid-19. „Zatiaľ sa zameriavame skôr na krátkodobé riešenia vyvolané vplyvom zdravotnej krízy a opatrenia primárne zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Málokto si už dnes trúfa s určitosťou povedať, aký bude mať táto nová situácia dlhodobý dosah,“ povedal Marek Marynčák, ktorý je zodpovedný za riešenia pracovného priestoru v Colliers International.Kancelárie zostanú podľa Colliers International dôležitou súčasťou biznis stratégií podnikov aj naďalej. Sú neodmysliteľnou súčasťou budovania podnikovej kultúry, komunity, či posilňovania vzťahov medzi kolegami. Pred pestovaním dobrých vzťahov musia dať zamestnávatelia aktuálne prednosť zabezpečeniu dostatočného odstupu medzi zamestnancami a hygiene.Colliers International Group Inc. je popredná globálna spoločnosť ponúkajúca poradenské služby v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu.Jej viac ako 15 000 pracovníkov pôsobí v 68 krajinách sveta a spolupracuje na poskytovaní odborného poradenstva a služieb s cieľom maximalizovať hodnotu nehnuteľností pre nájomcov nehnuteľností, vlastníkov a investorov.