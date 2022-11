Nemáme žiadne dôkazy, že raketu odpálila ruská strana, vyhlásil poľský prezident Duda

Raketa brániaca Ukrajinu

Článok 4 Severoatlantickej zmluvy

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nič nenasvedčuje tomu, že utorňajší dopad rakety na poľské územie, ktorý si vyžiadal dva ľudské životy, bol úmyselný útok na Poľsko. Ako referuje web gazeta.pl, na stredajšej tlačovej konferencii to povedal poľský prezident Andrzej Duda Tvrdí, že„Nemáme žiadne dôkazy, že túto raketu odpálila ruská strana. Mnoho nasvedčuje tomu, že išlo o raketu brániacu Ukrajinu. Chcem ešte raz zdôrazniť, že nič nenasvedčuje tomu, že to bol úmyselný útok. S najväčšou pravdepodobnosťou to bola nešťastná náhoda,“ vyhlásil Duda.Ruské sily počas utorka spustili masívny útok na ukrajinské mestá a kritickú infraštruktúru.„Významná časť rakiet bola namierená na mestá ako Ľvov . Niektoré z týchto rakiet boli zostrelené, približne polovica až tri štvrtiny. V reakcii na tento obrovský útok ukrajinské sily vypálili svoje rakety.," poznamenal poľský premiér Mateusz Morawiecki , ktorý podotkol, že štát sa postará o rodiny zosnulých.Varšava niekoľko hodín predtým uviedla, že by mohla aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy znamenajúci konzultácie v rámci NATO. Morawiecki však uviedol, že sa tak pravdepodobne nestane. „Väčšina dôkazov naznačuje, že aktivácia článku 4 nebude potrebná, ale tento nástroj zostáva v našich rukách," skonštatoval poľský premiér.