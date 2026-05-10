Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Nech je koniec druhej svetovej vojny varovaním. Pellegrini si želá, aby matky už nikdy nemuseli oplakávať hroby svojich synov
Keďže si v tento deň pripomíname Deň matiek, Pellegrini vyjadril zároveň želanie, aby slovenské matky už nikdy v budúcnosti nemuseli chodiť oplakávať svojich synov a dcéry na hroby, pretože museli položiť ...
10.5.2026 (SITA.sk) - Keďže si v tento deň pripomíname Deň matiek, Pellegrini vyjadril zároveň želanie, aby slovenské matky už nikdy v budúcnosti nemuseli chodiť oplakávať svojich synov a dcéry na hroby, pretože museli položiť život za našu slobodu.
Nech je koniec II. svetovej vojny navždy varovaním, kam až vedú nenávisť, organizované násilie a chorobná túžba po moci. Uviedol to v nedeľu prezident Peter Pellegrini pri príležitosti celoštátnych osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši.
Keďže si v tento deň pripomíname Deň matiek, Pellegrini vyjadril zároveň želanie, aby slovenské matky už nikdy v budúcnosti nemuseli chodiť oplakávať svojich synov a dcéry na hroby, pretože museli položiť život za našu slobodu. Prezident v príhovore vyjadril úctu všetkým, ktorí bojovali za oslobodenie Slovenska a podieľali sa na porážke nacizmu.
„Slovenská republika je hrdá na bojovníkov, ktorí nasadili svoje životy za slobodnú budúcnosť slovenského národa. A ja dnes v mene celej našej vlasti ďakujem všetkým, ktorí sa spoločne pričinili o porážku nacizmu a vďaka ktorým dnes môžeme žiť v mieri a pokoji,“ skonštatoval Pellegrini. Hlava štátu zároveň pripomenula dôsledky II. svetovej vojny a vznik povojnového medzinárodného systému, ktorého cieľom bolo zabrániť opakovaniu podobných tragédií.
„Žiaden systém nie je dokonalý, a nebol dokonalý ani v uplynulých desaťročiach. Ale predsa len dokázal zabezpečiť mier v takom širokom meradle, ako sme ho dovtedy nepoznali. A s výnimkou niektorých historických udalostí, pri ktorých ľuďom stuhla krv v žilách a kedy sa svet tesne minul so všeobecnou devastačnou vojnou, žili celé generácie v mieri a v nádeji, že vojnové šialenstvo sa už nezopakuje,“ povedal prezident.
Pellegrini zároveň upozornil na súčasný vývoj vo svete, kedy sa veľmoci a ďalšie štáty čoraz viac prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov.
„Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva. Mocní tohto sveta čoraz viac rezignujú na diplomatické riešenia a hľadajú vojenské skratky, od ktorých si sľubujú rýchlejšie riešenia svojich skutočných či domnelých problémov,“ zdôraznil prezident. Ten ďalej varoval pred opakovaním chýb z minulosti a apeloval na návrat k diplomacii a mierovým riešeniam.
„Z tohto miesta varujem pred podobnými myšlienkami, ktoré sa vo svete vyskytujú čoraz častejšie. Varujem s pohľadom na našich vojnových veteránov a bolestivou myšlienkou na vojnové utrpenie stámiliónov ľudí. Varujem pred pamiatkou každého neznámeho vojaka, ktorý padol v boji, pretože týchto neznámych vojakov boli vo výsledku milióny,“ vyhlásila hlava štátu. Prezident taktiež vyjadril nádej na ukončenie súčasných vojnových konfliktov.
„Slovenský národ je národ mierumilovný. A tak v mene tohto mierumilovného národa vyslovujem nádej, že sa čím skôr skončí vojna na Ukrajine, že sa čím skôr skončí vojna na Blízkom východe a že sa čím skôr skončí utrpenie státisícov ľudí na celom svete,“ uviedol s tým, že odkaz II. svetovej vojny musí zostať trvalým varovaním pre celé ľudstvo.
„Nech nám je koniec druhej svetovej vojny tým najväčším výkričníkom v dejinách. Nech je nám svedkom toho, kde sa končí nenávistná ideológia, organizované násilie a chorobná túžba po moci nad inými národmi,“ uzavrel prezident.
Hlava štátu sa zároveň v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši zúčastní aj na slávnostnej vojenskej prísahe 267 čakateľov prípravnej štátnej služby základného vojenského výcviku, aby im poďakoval za to, že sa rozhodli zasvätiť svoj život službe vlasti, ochrane jej obyvateľov a obrane nezávislosti a územnej celistvosti SR.
Zdroj: SITA.sk - Nech je koniec druhej svetovej vojny varovaním. Pellegrini si želá, aby matky už nikdy nemuseli oplakávať hroby svojich synov © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný vývoj vo svete
Ukončenie vojnových konfliktov
Slávnostná vojenská prísaha
V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí
V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí
Putin chce za sprostredkovateľa mieru na Ukrajine svojho kamaráta exkancelára Schrödera
Putin chce za sprostredkovateľa mieru na Ukrajine svojho kamaráta exkancelára Schrödera