Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí


Tagy: Dobrovoľníctvo komunitné centrá Seniori Týždeň dobrovoľníctva útulky pre zvieratá

Týždeň dobrovoľníctva ponúkne stovky príležitostí. Platforma dobrovoľníckych ...



Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Týždeň dobrovoľníctva ponúkne stovky príležitostí.



Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) od 18. mája spúšťa Týždeň dobrovoľníctva a vyzýva Slovenky a Slovákov, aby sa zapojili do jednej z 559 dobrovoľníckych príležitostí, ktoré si tento rok na Týždeň dobrovoľníctva pripravilo 286 organizácií.

Pomáhať môžu seniorom aj útulkom


„Týždeň dobrovoľníctva ponúka množstvo jedinečných príležitostí, ako sa zapojiť a pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Každý si môže nájsť aktivitu, ktorá ho zaujme, a zároveň stretnúť ľudí so spoločnou chuťou meniť veci k lepšiemu. Naším cieľom je inšpirovať ľudí, aby venovali časť svojho voľného času zmysluplným činnostiam, ktoré prinášajú úžitok jednotlivcom, komunitám aj celej spoločnosti,“ uvádza Eva Ščepková z PDCO.

K dispozícii je široká ponuka dobrovoľníckych aktivít, za ktorými stoja občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznych aktivít – od pomoci seniorom, cez skrášľovanie verejných priestranstiev, čítanie deťom, až po asistenciu v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách. Každý si tak môže nájsť spôsob, ako priložiť ruku k dielu a prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí, informuje PDCO.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez web


Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webovom sídle Týždňa dobrovoľníctva. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky dobrovoľníckych príležitostí tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

18. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove.


Zdroj: SITA.sk - V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľníctvo komunitné centrá Seniori Týždeň dobrovoľníctva útulky pre zvieratá
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slováci strácajú trpezlivosť pri hľadaní práce. Odignorovaný životopis ich frustruje viac ako nízke ponúkané platy
<< predchádzajúci článok
Nech je koniec druhej svetovej vojny varovaním. Pellegrini si želá, aby matky už nikdy nemuseli oplakávať hroby svojich synov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 