Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí
Týždeň dobrovoľníctva ponúkne stovky príležitostí. Platforma dobrovoľníckych ...
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) od 18. mája spúšťa Týždeň dobrovoľníctva a vyzýva Slovenky a Slovákov, aby sa zapojili do jednej z 559 dobrovoľníckych príležitostí, ktoré si tento rok na Týždeň dobrovoľníctva pripravilo 286 organizácií.
Pomáhať môžu seniorom aj útulkom
„Týždeň dobrovoľníctva ponúka množstvo jedinečných príležitostí, ako sa zapojiť a pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Každý si môže nájsť aktivitu, ktorá ho zaujme, a zároveň stretnúť ľudí so spoločnou chuťou meniť veci k lepšiemu. Naším cieľom je inšpirovať ľudí, aby venovali časť svojho voľného času zmysluplným činnostiam, ktoré prinášajú úžitok jednotlivcom, komunitám aj celej spoločnosti,“ uvádza Eva Ščepková z PDCO.
K dispozícii je široká ponuka dobrovoľníckych aktivít, za ktorými stoja občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznych aktivít – od pomoci seniorom, cez skrášľovanie verejných priestranstiev, čítanie deťom, až po asistenciu v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách. Každý si tak môže nájsť spôsob, ako priložiť ruku k dielu a prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí, informuje PDCO.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez web
Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webovom sídle Týždňa dobrovoľníctva. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky dobrovoľníckych príležitostí tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
18. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove.
Zdroj: SITA.sk - V máji ožije Slovensko dobrovoľníctvom, pre záujemcov je pripravených viac ako 550 dobrovoľníckych príležitostí © SITA Všetky práva vyhradené.
