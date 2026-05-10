Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Putin chce za sprostredkovateľa mieru na Ukrajine svojho kamaráta exkancelára Schrödera
Návrh ruského prezidenta vyvolal v Berlíne pochybnosti, kritici upozorňujú na dlhoročné väzby bývalého nemeckého kancelára na Kremeľ. Ruský prezident
Ruský prezident Vladimir Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však v Nemecku vyvolal skeptické reakcie.
Kancelár pomáhal
Putin v sobotu vyhlásil, že by si „osobne“ želal, aby pri obnovení rokovaní medzi Ruskom a Európou pomáhal práve Schröder, ktorý stál na čele nemeckej vlády v rokoch 1998 až 2005 a dlhodobo patrí medzi jeho blízkych spojencov.
Falošná ponuka
Nemecká vláda reagovala opatrne a podľa zdrojov AFP označila Putinove vyjadrenia za súčasť „série falošných ponúk“ zo strany Moskvy.
Berlín zároveň naznačil, že skutočným testom ruských úmyslov by bolo predĺženie aktuálneho trojdňového prímeria na Ukrajine.
Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremľom. Po odchode z politiky pôsobil v ruských energetických projektoch vrátane plynovodov Nord Stream a v dozornej rade ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť. Rusko za inváziu na Ukrajinu nikdy verejne neodsúdil.
„Sprostredkovateľ nemôže byť Putinov kamarát,“ povedal bývalý poslanec sociálnych demokratov Michael Roth v rozhovore pre denník Tagesspiegel. Zdôraznil, že každého mediátora musí v prvom rade akceptovať Ukrajina.
SPD sa Schröder páči
Časť politikov Schröderovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) však bola voči návrhu otvorenejšia.
Poslanec Ralf Stegner vyhlásil, že ak Európa nechce, aby o budúcnosti Ukrajiny rozhodovali len Putin a americký prezident Donald Trump, mala by využiť „každú možnú šancu, akokoľvek malú“.
Zdroj: SITA.sk - Putin chce za sprostredkovateľa mieru na Ukrajine svojho kamaráta exkancelára Schrödera © SITA Všetky práva vyhradené.
