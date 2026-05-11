 Pondelok 11.5.2026
 Meniny má Blažena
 Zo zahraničia

11. mája 2026

Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí


trump_32443 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident po odmietnutí iránskych podmienok vyhlásil, že Washington sa nevzdá a usiluje sa o „úplné víťazstvo“.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí v Hormuzskom prielive.


Trump reagoval na víkendové odmietnutie amerických požiadaviek zo strany Teheránu. Podľa neho je už aj tak krehké prímerie teraz „neuveriteľne slabé“.


„Povedal by som, že je teraz jedno z najslabších, je na prístrojoch,“ povedal novinárom v Bielom dome. „Povedal by som, že prímerie je na masívnej podpore prístrojov.“



Netrvalo to dlho


Trump zároveň televízii Fox News povedal, že zvažuje obnovenie americkej operácie na eskortovanie ropných tankerov a ďalších obchodných lodí cez Hormuzský prieliv.


Operáciu s názvom Freedom Washington spustil 6. mája, no po necelých dvoch dňoch ju ukončil.


Spojené štáty predložili Iránu podmienky na zmiernenie konfliktu, ktoré sa týkali najmä obmedzenia iránskeho jadrového programu.



Šialenci sa nevzdávajú


Teherán cez víkend zaslal vlastné protinávrhy, ktoré Trump označil za „odpad“. Americký prezident zároveň zdôraznil, že patová situácia neznamená ústup Washingtonu.


„Dosiahneme úplné víťazstvo,“ povedal Trump. Podľa neho si Irán myslí, že sa konfliktom unaví alebo podľahne domácemu tlaku. „Ale žiadny tlak neexistuje,“ dodal.


Na otázku, či je stále pripravený rokovať s Iránom, Trump odpovedal, že iránske vedenie je rozdelené na „umiernených“ a „šialencov“. „Šialenci chcú bojovať až do konca. Viete, bol by to veľmi rýchly boj,“ vyhlásil.




Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí © SITA Všetky práva vyhradené.

