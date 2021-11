Nemecku hrozia „strašné Vianoce“, varuje šéf Inštitútu Roberta Kocha, poslanci sprísňujú opatrenia

Merkelovej strana kritizovala nové pravidlá

Smerujú k vážnej núdzovej situácii

Kluby a bary by mali zatvoriť

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemeckí zákonodarcovia vo štvrtok schválili nové opatrenia s cieľom zabrzdiť rekordné šírenie koronavírusu v krajine.Obmedzenia, ktoré prešli v Bundestagu hlasmi Sociálnych demokratov, Zelených a Slobodných demokratov, v súčasnosti formujúcich novú nemeckú vládu, schválili po tom, ako šéf národného centra pre kontrolu a prevenciu chorôb varoval, že Nemecku hrozia „skutočne strašné Vianoce“.Legislatíva obsahuje napríklad aj požiadavku, aby sa zamestnanci pred vstupom do spoločných pracovných priestorov preukazovali potvrdením o očkovaní, prekonaní COVID-19 alebo negatívnym testom, pričom podobné pravidlo by sa malo vzťahovať aj na verejnú dopravu.Opatrenia však musí ešte schváliť horná komora nemeckého parlamentu, Bundesrat, čo by sa mohlo stať v piatok.Odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová chcela predĺžiť platnosť existujúcich pravidiel, ktoré od marca 2020 slúžili ako základ pre viaceré celonárodné aj krajinské reštrikcie.V budúcnosti bude môcť 16 spolkových krajín zavádzať reštrikcie na kultúrne a športové podujatia len ak ich schvália ich regionálne zhromaždenia.Merkelovej strana nové pravidlá kritizovala s tým, že oslabia nástroje, ktoré mali úrady k dispozícii práve v čase, keď počty nakazených opäť rastú.Inštitút Roberta Kocha, ktorý pôsobí ako národné centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, vo štvrtok nahlásil 65 371 nových potvrdených nákaz za jeden deň.Tento počet prekonal predchádzajúci 24-hodinový rekord a zároveň pokračuje v rastúcom trende, pred ktorým experti varujú už celé týždne.Počet obetí ochorenia COVID-19 v Nemecku sa blíži k hranici 100-tisíc, pričom v stredu pribudlo 264 mŕtvych.„Smerujeme k vážnej núdzovej situácii,“ povedal riaditeľ inštitútu Lothar Wieler. „Budeme mať skutočne strašné Vianoce, ak teraz neprijmeme protiopatrenia,“ dodal.Wieler konštatoval, že Nemecko musí výrazne zvýšiť mieru vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 nad hranicu 75 percent z terajšej úrovne 67,7 percenta.V niektorých regiónoch Nemecka je pritom zaočkovanosť obyvateľstva len na úrovni 57,6 percenta.Wieler zároveň vyzval na zatvorenie klubov a barov a ukončenie masových podujatí.Prístup do viacerých oblastí verejného života by sa podľa neho mal obmedziť len na ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo ochorenie COVID-19 prekonali.