Nové opatrenia budú podľa Fica viesť k šíreniu COVID-u, Hlas-SD hovorí o rozdelení občanov na dve kategórie

18.11.2021 - Zavedením lockdownu pre nezaočkovaných sa vláda definitívne rozhodla vytvoriť občanov dvoch kategórií a vydať sa cestou segregácie nezaočkovaných.Ako vo štvrtok informovala strana Hlas-SD, vyradenie ľudí s negatívnym PCR zo všetkých aktivít okrem obchodov zo základnými životnými potrebami je dôkazom, že vláde nejde o zabránenie šírenia vírusu, ale o nátlak na zaočkovanie sa.„Svoje vlastné fatálne zlyhania v očkovacej kampani vláda v najťažšej chvíli zachraňuje rozdeľovaním občanov Slovenska na dve kategórie. Je nevyhnutné, aby vláda súčasne so zatváraním prevádzok a obmedzovaním ich činnosti oznámila, akým spôsobom a kedy ich odškodní za vzniknuté škody,“ uviedla hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.To, čo vláda prijala, je podľa predsedu Smeru Roberta Fica úplne alogické a povedie k šíreniu COVID-u. „Ak sa zhodneme na tom, že očkovaný COVID môže dostať a môže ho šíriť, tak budú veselo šíriť COVID," povedal Fico na tlačovej besede v reakcii na sprísnenie protipandemických opatrení schválených vládou.„Počkáme si, v akej právnej podobe budú tieto opatrenia vydané. Samozrejme, nechápeme ich a určite ich napadneme na Ústavnom súde Slovenskej republiky," vyhlásil predseda Smeru.Fico v súvislosti s rozhodnutím vlády tiež povedal, že to vyzerá tak, ako keby „pred rokovaním vlády tam nabehli zástupcovia farmafiriem a porozdávali ministrom obálky", resp. ako by vláde išlo len o zvyšovanie profitu firiem vyrábajúcich vakcíny.