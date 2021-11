Nový zákon v Belgicku od 1. apríla prepustí z práce nezaočkovaných zdravotníkov

Belgická federálna vláda dokončila v pondelok večer návrh zákona, ktorým sa zavedie povinné očkovanie pracovníkov v rezorte zdravotníctva. Politická dohoda bola dosiahnutá v užšom formáte vládneho kabinetu, z podnetu federálneho ministra zdravotníctva Franka Vandenbroucka, uviedla tlačová agentúra Belga.





Podľa údajov, ktoré má k dispozícii Belga, bude od 1. januára do 31. marca 2022 platiť prechodná fáza a po 1. apríli budú musieť byť všetci lekári, sestričky a ostatní členovia zdravotného personálu zaočkovaní, inak im hrozí prepustenie z pracovného pomeru alebo strata licencie.V prechodnom období, od 1. januára do 31. marca, sa budú musieť všetci zdravotníci vo výkone služby preukázať dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, čiže covidpasom, alebo predložiť potvrdenie o prekonaní choroby, alebo o absolvovaní testu PCR s negatívnym výsledkom, pričom test nesmie byť starší ako 72 hodín. Zdravotníci budú mať na očkovanie k dispozícii tri mesiace s výnimkou tých, pre ktorých platia zriedkavé zdravotné kontraindikácie.Tým, čo nebudú spĺňať tieto podmienky, bude dočasne pozastavená pracovná zmluva a budú môcť využívať program dočasnej nezamestnanosti. Okrem toho nezaočkovaní zdravotnícki pracovníci od 1. januára už nebudú mať žiadne priame kontakty s pacientmi.Situácia sa zhorší od 1. apríla, keď by mali byť všetci zdravotníci povinne očkovaní. Tí zamestnanci, ktorí nebudú zaočkovaní, najskôr dostanú šancu vysvetliť dôvody svojho konania, a ak tieto dôvody nebudú presvedčivé, podľa novej právnej normy musia dať výpoveď, alebo, ak ide o profesionálnych lekárov, prídu o licenciu. Budú evidovaní na úrade práce podľa pravidiel tradičnej nezamestnanosti so zachovaním odpočtu odpracovaného veku a právami, ktoré im prináležia.Belga upozornila, že tento zákon sa týka iba zdravotníkov v užšom zmysle slova a nie zamestnancov, ktorí pracujú v domovoch sociálnych služieb, opatrovateľov, upratovačiek, kuchynského personálu a podobne.Očkovacia povinnosť sa bude vzťahovať na veľký počet pracovníkov: v súčasnosti je z okolo pol milióna ľudí pracujúcich v sektore zdravotníctva zaočkovaných takmer 89 percent a všetci majú nárok na posilňujúcu tretiu dávku vakcíny. Nový zákon je teda zameraný na približne 60.000 ešte nezaočkovaných zdravotníkov.Návrh nového zákona ešte musí v piatok schváliť Rada ministrov, ktorá ho potom predloží Štátnej rade.