Nemocnica v Prešove hlási takmer päťdesiat nakazených zdravotníkov, vedenie zavádza viacero opatrení

Piati pacienti sú umiestnení na COVID jednotke intenzívnej starostlivosti a štyria na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie.

Pozitívne testy malo k dnešnému dňu 43 zdravotníckych zamestnancov nemocnice z celkového počtu 2 539 zamestnancov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, v prípade, že je u zamestnanca zistený pozitívny test na COVID-19, zostáva v domácej izolácii.

„Náš personál pravidelne a priebežne testujeme prostredníctvom PCR testov. Bezodkladne je to v prípade zdravotníckych pracovníkov, medzi ktorými sa objavil pozitívny prípad. U ostatných zamestnancov prebieha testovanie priebežne,“ uviedla Cenková.

Nemocnica zaviedla viacero opatrení

Prešovská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou viacero opatrení. Oddnes obmedzila v zmysle pandemického plánu plánovanú operatívu a pristupuje k zníženiu počtu plánovaných operačných zákrokov.

Opatrenia zavádza aj pri vstupe do nemocnice. Ako informovala Cenková, od stredy 14. októbra je možné do areálu nemocnice vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších a motorizovaných pacientov do areálu na Hollého ulici a cez vstup na Sládkovičovej ulici. Všetky ostatné vstupy do areálu budú uzavreté

Na pomoc prišli aj vojaci

Na vstupoch sa bude vykonávať triáž pacientov, ktorú zabezpečia zdravotnícki pracovníci a príslušníci Ozbrojených síl SR. Všetkým odmerajú teplotu a zistia cestovateľskú anamnézu. Podľa výsledkov budú pacienti rozdelení do troch skupín.

Skupina pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 a s ochorením COVID-19 bude označená oranžovým náramkom. Ten dostane aj skupina pacientov so zvýšenou teplotou. Ostatní pacienti budú označení sivým náramkom.

Zamestnanci majú prednostný vstup do areálu po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom. Pred vstupom do ambulancie je potrebné vyplniť dotazník. Pacienta môže sprevádzať maximálne jedna ďalšia osoba. Návštevy pacientov na všetkých oddeleniach nemocnica zrušila už od 9. júla.





