Hapal i ďalší štyria z realizačného tímu majú pozitívne testy na COVID

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal má koronavírus. V národnom mužstve sa po návrate zo súboja Ligy národov v Škótsku (0:1) objavili aj iné prípady infikovaných, ide o hovorkyňu Slovenského futbalového zväzu Moniku Jurigovú a ďalších štyroch členov realizačného tímu.





Slováci len niekoľko hodín po prílete z Glasgowa absolvovali ďalšie testovanie na koronavírus podľa protokolu UEFA Return to play. K trojici pozitívnych, dvoch hráčov – Milanovi Škriniarovi, Jaroslavovi Mihálikovi a jednému členovi realizačného tímu sa pridal aj tréner Pavel Hapal, hovorkyňa SFZ Monika Jurigová a ďalší štyria členovia realizačného tímu."Napriek tomu, že výsledky testovania na prítomnosť koronavírusu mali pri pondelkovom testovaní pozitívni až šiesti členovia realizačného tímu vrátane trénera Pavla Hapala, SFZ oznamuje, že v zápase Ligy národov Slovensko – Izrael povedie mužstvo doterajší asistent Oto Brunegraf. O ďalšom doplnení realizačného tímu bude SFZ informovať v najbližších hodinách," uviedol zväz v oficiálnom stanovisku na svojom webe.Všetci nakazení boli podľa protokolu UEFA Return to play izolovaní a v utorok ráno (13. októbra) opustili hotel, v ktorom je počas októbrového zrazu ubytované slovenské národné mužstvo. Nastúpili do povinnej desaťdňovej karantény, rovnako ako predchádzajúci traja pozitívne testovaní, ani oni nemajú žiadne príznaky a cítia sa dobre."Mužstvo sa ďalej podľa protokolu UEFA Return to play pripravuje na domáci zápas Ligy národov Slovensko – Izrael, ktorý sa odohrá v stredu 14. októbra o 20.45 v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Všetci členovia tímu dodržiavajú všetky hygienické opatrenia tak, ako sú nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR, ale aj UEFA. Spolu už bolo v slovenskom tíme nakazených deväť členov a všetci musia absolvovať povinnú karanténu, ktorá je nariadená úradom verejného zdravotníctva SR. O akýchkoľvek zmenách bude SFZ okamžite informovať cez svoje webové sídlo a oficiálne sociálne siete," uvádza SFZ.