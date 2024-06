Výsledok eurovolieb považuje Blanár za dôsledok silnej antikampane zo strany PS, bola mätúca a vyvolávala strach

EÚ je na križovatke

Obvinenie zo strašenia

Krúpu výsledok mrzí

9.6.2024 - Výsledok eurovolieb a druhé miesto pre Smer-SD pokladá podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár za rozhodnutie voličov a zároveň aj za dôsledok silnej antikampane zo strany Progresívneho Slovensko Ako uviedol v relácii RTVS O 5 minúť 12, „bola tu silná antikampaň, ktorá bola mätúca a vyvolávala strach, hovorila o tom, že naše členstvo v Európskej únii je ohrozené a oni udržia Slovensko v EÚ, čo rozhodne nie je ich kompetencia. Otvárali niečo, čo vôbec nie je témou, pretože strana Smer-SD je tá, ktorá významným spôsobom ukotvila členstvo Slovenska v EÚ.“Blanár zároveň skonštatoval, že podľa neoficiálnych výsledkov eurovolieb to vyzerá, že väčšina opozície zostane mimo Európskeho parlamentu „Európska únia je na križovatke a bude veľmi záležať na tom, ako bude vyskladaný Európsky parlament. Bude to mať vplyv na mnohé oblasti, jednou z nich je aj vojna na Ukrajine,“ poukázal Blanár.Dodal, že Smer-SD už pred voľbami svojim voličom komunikoval, že všetci tí, ktorí sú na kandidátke, sú pripravení aj nastúpiť do Európskeho parlamentu. Podľa neoficiálnych výsledkov eurovolieb vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 27,81 percenta hlasov, druhý je Smer-SD so ziskom 24,76 percenta hlasov.Poslanec Juraj Krúpa (SaS) na obvinenie zo strašenia reagoval, že Smer-SD strašil v kampani troma záchodmi, 72 rodmi, progresívnym extrémizmom, Bruselom, ktorý nám diktuje nejakú ideológiu a tiež tým, že prídeme o právo veta.Zároveň poukázal na to, že na reálny vplyv poslancov v Európskom parlamente je nutné, aby boli členmi niektorej z frakcií a poslanci Smeru-SD a Hlasu-SD nie sú v žiadnej frakcii.„Sú nezaradení, sedia tam a poberajú plat, čiže svojím spôsobom sa tu bavíme o stratenom hlase,“ povedal.Krúpu teší vyššia účasť v eurovoľbách, no mrzí ho výsledok SaS.„Mrzí ma, že SaS chýbalo niekoľko hlasov, aby sme získali päť percent a získali jeden mandát. K výsledku si potom sadneme a vyhodnotíme ho,“ reagoval na neoficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu, podľa ktorých strana získala 4,92 percenta hlasov a tým pádom sa do europarlamentu nedostala.