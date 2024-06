Gašpar: V eurovoľbách zvíťazili národné a konzervatívne sily, do Bruselu smeruje pätica smerákov

Do europarlamentu smeruje aj Blaha

Smer je poraziteľný

9.6.2024 (SITA.sk) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazili národné a konzervatívne sily. Povedal to poslanec za stranu Smer-SD Tibor Gašpar v relácii V politike na TA3. Do Bruselu podľa jeho slov zvolili voliči za stranu Smer-SD Moniku Beňovú Výsledok eurovolieb Gašpar vníma pozitívne napriek tomu, že podľa neoficiálnych výsledkov zvíťazilo Progresívne Slovensko (PS) a Smer-SD skončil druhý.Z pohľadu strany Smer-SD ide podľa neho o „potvrdenie mandátu vlády, že suverénna politika Slovenska v Európskej únii je dôležitá a potrebná, pretože výsledok pomeru deviatich poslancov ku šiestim jasne hovorí, že národné a konzervatívne sily na Slovensku zvíťazili a politiky, ktoré sa tu diali v poslednom období, odmietame.“Do europarlamentu smeruje aj podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, ktorý zvesil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie. Blaha ide podľa Gašpara do Bruselu preto, aby jasne pomenúval to, s čím sú nespokojní v politikách europarlamentu a presadzoval zmenu.Všetci zvolení europoslanci za Smer-SD by sa mali aj ujať mandátu. Gašpar povedal, že nikto nešiel do kandidatúry s tým, že si získaný mandát neuplatní. Ľuboš Blaha už na Telegrame napísal, že odchádza ako europoslanec do Bruselu.„Osobne idem s plnou vervou do Bruselu bojovať za Slovensko, za vás a za Roberta Fica ," uviedol.Predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci si nie je istý, či europoslanci za Smer-SD budú mať v Európskom parlamente rešpekt a poukázal na to, že nebudú zaradení v žiadnej frakcii.„Naši europoslanci budú zaradení vo veľkej, fungujúcej, liberálnej frakcii, ktorá je súčasťou najväčších rozhodnutí,“ podčiarkol Dubéci a dodal, že poslanci za PS budú vďaka tomu vedieť v Bruseli presadzovať veci na rozdiel od poslancov Smeru.„Státisíce voličov povedali, že veria proeurópskej orientácii a tomu, že toto je spôsob, akým máme ísť ďalej. Smer je strana, ktorá je poraziteľná,“ zhodnotil výsledok volieb a víťazstvo PS Dubéci.Poukázal tiež na to, že Progresívne Slovensko si v europarlamente polepšilo, namiesto dvoch súčasných europoslancov (koalícia PS a Spolu získala spolu štyri mandáty v roku 2019, dva z toho patria Spolu, pozn. SITA) bude mať šesť.