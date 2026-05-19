Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR
Svetová zdravotnícka organizácia hľadá možnosti nasadenia experimentálnych vakcín proti smrtiacej epidémii eboly v Konžskej demokratickej republike.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že preveruje možnosti nasadenia kandidátskych vakcín a experimentálnej liečby proti smrtiacej epidémii eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR).
Stav núdze
WHO už označila šírenie vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky za medzinárodnú zdravotnú núdzu a v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie expertov o ďalšom postupe.
„Na medzinárodnej úrovni skúmame, aké vakcíny alebo liečba sú dostupné a či by mohli byť užitočné pri tomto ohnisku,“ uviedla predstaviteľka WHO v KDR Anne Anciaová.
Nepoužiteľné vakcíny
Najnovšie ohnisko spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba.
Dostupné vakcíny sú určené len proti tzv. zairskému kmeňu eboly, ktorý bol identifikovaný v roku 1976.
Anciaová upozornila, že podľa doterajších odborných odporúčaní „predkvalifikované vakcíny proti zairskému kmeňu v súčasnej situácii nemožno použiť“.
Tisíce obetí
Dodala, že WHO potrebuje ďalšie štúdie a technická poradná skupina organizácie má ešte v utorok vydať odporúčania, „ktoré potenciálne vakcíny by mali dostať prioritu“.
Ebola za posledných 50 rokov zabila v Afrike viac než 15-tisíc ľudí. Vírus spôsobuje vysoké horúčky, krvácanie a zlyhávanie orgánov a patrí medzi najsmrteľnejšie infekčné ochorenia na svete.
Zdroj: SITA.sk - WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR
