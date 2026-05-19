19. mája 2026

WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR


Svetová zdravotnícka organizácia hľadá možnosti nasadenia experimentálnych vakcín proti smrtiacej epidémii eboly v Konžskej demokratickej republike.



19.5.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia hľadá možnosti nasadenia experimentálnych vakcín proti smrtiacej epidémii eboly v Konžskej demokratickej republike.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že preveruje možnosti nasadenia kandidátskych vakcín a experimentálnej liečby proti smrtiacej epidémii eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR).



Stav núdze


WHO už označila šírenie vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky za medzinárodnú zdravotnú núdzu a v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie expertov o ďalšom postupe.


„Na medzinárodnej úrovni skúmame, aké vakcíny alebo liečba sú dostupné a či by mohli byť užitočné pri tomto ohnisku,“ uviedla predstaviteľka WHO v KDR Anne Anciaová.



Nepoužiteľné vakcíny


Najnovšie ohnisko spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba.


Dostupné vakcíny sú určené len proti tzv. zairskému kmeňu eboly, ktorý bol identifikovaný v roku 1976.


Anciaová upozornila, že podľa doterajších odborných odporúčaní „predkvalifikované vakcíny proti zairskému kmeňu v súčasnej situácii nemožno použiť“.



Tisíce obetí


Dodala, že WHO potrebuje ďalšie štúdie a technická poradná skupina organizácie má ešte v utorok vydať odporúčania, „ktoré potenciálne vakcíny by mali dostať prioritu“.


Ebola za posledných 50 rokov zabila v Afrike viac než 15-tisíc ľudí. Vírus spôsobuje vysoké horúčky, krvácanie a zlyhávanie orgánov a patrí medzi najsmrteľnejšie infekčné ochorenia na svete.




Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO
Odborári varujú pred krokmi vlády, zamestnanci môžu prísť o benefity aj časť ochrany

