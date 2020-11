Nezaočkované osoby môžu v Británii čeliť obmedzeniam v bežnom živote

Ľudia žijúci v Británii, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať voči novému druhu koronavírusu, môžu v budúcnosti čeliť obmedzeniam v bežnom živote: reštaurácie, bary, kiná či športové strediská im možno neumožnia vstup do svojich priestorov. Povedal to v pondelok Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín, informuje denník The Guardian.





Zahawi, ktorý je novým námestníkom britského ministra zdravotníctva, vo svojom prvom rozhovore v tejto funkcii uviedol, že vláda zvažuje možnosť vystavovania takzvaných imunitných pasov. Tie by potvrdzovali skutočnosť, že ich držiteľ podstúpil očkovanie voči koronavírusu.Podľa Zahawiho budú takéto potvrdenia pravdepodobne vyžadovať skôr poskytovatelia služieb než samotné britské úrady. Bary, reštaurácie, kiná, športoviská, ako aj iné zariadenia budú podľa neho od ľudí zrejme vyžadovať potvrdenie o vakcinácií, podobne ako doteraz žiadali používanie aplikácie monitorujúcej kontakty nakazených. Zahawi prisľúbil, že celá záležitosť sa bude riešiť čo najjednoduchším spôsobom.Poznamenal pritom, že očkovanie proti koronavírusu nebude povinné. "Myslím si, že je správne, že bude dobrovoľné," povedal pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4. "Ľudia musia mať možnosť rozhodnúť sa, či sa chcú dať zaočkovať alebo nie," citovala jeho slová stanica Sky News. Ľuďom sa prihovoril slovami, že očkovanie je podľa jeho slov dobré "pre vašu rodinu, vašu komunitu a vašu krajinu".Britský minister zdravotníctva Matt Hancock na pondelňajšej tlačovej konferencii na Downing Street vyhlásil, že lockdown, ktorý bol zavedený v Anglicku a jeho platnosť sa skončí v stredu, ukazuje, že "sme dostali tento vírus pod kontrolu". Varoval zároveň, že naďalej je potrebné správať sa opatrne.Británia hlásila v pondelok za uplynulých 24 hodín ďalších 205 úmrtí na koronavírus a 12.330 nových prípadov nákazy - ide o mierny pokles v počte novoinfikovaných oproti údajom z nedele (12.155). Celkovo tak v krajine evidujú už 1.629.657 pozitívne testovaných osôb a 58.448 úmrtí.