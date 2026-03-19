Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
19. marca 2026
Nezávislé štátne inštitúcie čelia rastúcemu tlaku, predsedovia NKÚ a PMÚ žiadajú od prezidenta podporu pre ich samostatnosť – FOTO
19.3.2026 (SITA.sk) - Nezávislé štátne inštitúcie čelia čoraz väčším útokom na svoju nezávislosť, čo môže ohroziť ich schopnosť riadne vykonávať svoje úlohy a zároveň oslabiť dôveru verejnosti vo fungovanie demokracie a právny štát.
Na spoločnom rokovaní sa na tom zhodli predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy a predseda Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Juraj Beňa. Oba úrady podľa svojich šéfov v poslednom období zaznamenávajú zvyšujúci sa tlak pri výkone svojich kontrolných činností bez adekvátnej podpory.
Predsedovia úradov v tejto súvislosti vyzývajú kompetentné štátne autority, aby tomuto problému začali venovať zvýšenú pozornosť a poskytli nezávislým štátnym inštitúciám konajúcim vo verejnom záujme adekvátnu podporu a podmienky na výkon ich činnosti.
„Obraciam sa s týmto problémom aj na prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý by mal byť strážcom nezávislých inštitúcií a bojovať za ich pevnú nezávislú pozíciu v inštitucionálnom štátnom systéme,“ povedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Predseda PMÚ Juraj Beňa zdôraznil, že „zdravé trhové prostredie a zdravé verejné financie si vyžadujú silné a nezávislé inštitúcie, ktoré musia byť dostatočne inštitucionálne a kapacitne vybavené na svoju náročnú činnosť. Investícia do týchto inštitúcii by mala byť základným záujmom štátu“.
Predstavitelia oboch úradov sa zároveň dohodli, že v budúcnosti budú intenzívnejšie spolupracovať a konzultovať témy, ktoré sa v odbornej činnosti oboch úradov prelínajú. Väčšiu súčinnosť a kooperáciu by si chceli vzájomne poskytnúť napríklad pri témach oprávnenosti poskytovania štátnej pomoci či obmedzovania hospodárskej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Nezávislé štátne inštitúcie čelia rastúcemu tlaku, predsedovia NKÚ a PMÚ žiadajú od prezidenta podporu pre ich samostatnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontrolné činnosti
