NHL: Chicago vyradí dres Hossu s číslom 81 pred duelom s Pittsburghom

Bývalý slovenský hokejový útočník Marián Hossa sa v noci z nedele na pondelok stane siedmym hráčom, ktorého dres slávnostne vyradí klub NHL Chicago Blackhawks. Do zámoria letel v predstihu a počas svojho pobytu v USA už stihol viacero aktivít, vrátane zápasu NFL.





"V prvom rade je to úžasné. Stále tomu nemôžem uveriť. V takmer storočnej klubovej histórii sa to podarilo iba siedmim hráčom a ja budem ôsmy. Je to pre mňa veľká česť," vyhlásil Hossa v rozhovore pre Blackhawks Talk Podcast.Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v pondelok od 1.00 SEČ, keď Blackhawks nastúpia v domácom zápase proti Pittsburghu. Výber tohto zápasu nebol náhodný, keďže aj v drese "tučniakov" Hossa v minulosti pôsobil a v roku 2008 sa s nimi prvýkrát v kariére prebojoval do finále Stanleyho pohára. Svedkami vyradenia Hossovho dresu č. 81 bude aj trojica jeho niekdajších spoluhráčov z kádra "tučniakov" - Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang. Ceremóniu i zápas odvysielajú v priamom prenose TV Dajto i strímovacia služba Voyo. "Zároveň sme sa rozhodli, že pripravíme aj krátky dokument, ktorý bude mapovať Hossovu úžasnú kariéru v NHL,“ uviedol v tlačovej správe Martin Lisý, šéfredaktor športu TV Markíza.Hossa v nedeľu naživo sledoval zápas ligy amerického futbalu NFL medzi Chicagom Bears a Detroitom Lions, na ktorom oblečený v mikine Bears vyjadril podporu domácemu klubu. V týždni pred duelom s Pittsburghom mal v pláne aj niekoľko akcií pri príležitosti vydania knižnej autobiografie. Vyradeniu dresu bude predchádzať i verejná diskusia s bývalými spoluhráčmi Patrickom Sharpom, Niklasom Hjalmarssonom, Brentom Seabrookom a Duncanom Keithom. "Snažím sa užiť si tento týždeň so svojou rodinou. Počas neho sa stretnem s mnohými priateľmi a nielen Američanmi, ale aj Slovákmi. Veľmi si chcem užiť každú chvíľu," poznamenal.Niekdajší útočník "jastrabov" sa zaradí medzi legendy klubu. Pod stropom halou United Center už visia dresy Glenna Halla (číslo 1), Tonyho Esposita (35), Pierrea Pilotea a Keitha Magnusona (obaja 3), Bobbyho Hulla (9), Denisa Savarda (18) i ďalšieho slovenského rodáka Stana Mikitu (21). "Je pre mňa veľká pocta, že budem v spoločnosti týchto hráčov," uviedol.Marián Hossa podpísal s Chicagom zmluvu ako voľný hráč 1. júla 2009. Výraznou mierou prispel k transformácii Blackhawks a pomohol klubu k zisku troch majstrovských pohárov (2010, 2013 a 2015). Slovenský krídelník bol elitný útočník s ofenzívnymi aj defenzívnymi kvalitami. V 534 zápasoch základnej časti počas ôsmich sezón nazbieral ako "jastrab" 415 bodov (186+229) a v 107 zápasoch play off pridal 73 bodov (21+52).Hossa odohral v NHL celkovo 19 sezón, z toho záverečných osem práve v Chicagu. V júli 2009 podpísal dvanásťročný kontrakt, ale svoj posledný súťažný zápas odohral v sezóne 2016/2017. Pre zdravotné problémy musel následne vynechať ročník 2017/2018. Trpel alergiou na výstroj, ktorá mu spôsobovala kožné problémy. Do NHL sa napokon už nevrátil.Hossa odohral v najprestížnejšej lige na svete 1309 zápasov základnej časti v drese Ottawy Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu Penguins, Detroitu Red Wings a Blackhawks. Nazbieral v nich 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V ôsmich sezónach strelil minimálne 30 gólov, v troch pokoril 40-gólovú hranicu. Počas mimoriadne úspešnej kariéry bol okrem Blackhawks vo finále play off aj s Penguins (2008) a Red Wings (2009). Hossa je prvý hráč v histórii NHL, ktorý hral trikrát vo finále Stanley Cupu v troch rôznych kluboch. Druhým sa stal v roku 2022 Kanaďan Corey Perry. V play off odohral Hossa 205 duelov a nazbieral v nich 149 bodov (52+97). Od roku 2020 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte.