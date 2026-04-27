Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
NHL: Colorado postúpilo, Tampa vyrovnala sériu s Montrealom
Colorado zvíťazilo na ľade Los Angeles 5:1 a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie ovládlo po výsledku 4:0 na zápasy.
Hokejisti Colorada postúpili do 2. kola play off NHL. V noci na pondelok zvíťazili na ľade Los Angeles 5:1 a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie ovládli po výsledku 4:0 na zápasy. Blízko k postupu sú aj hráči Anaheimu, ktorí zdolali Edmonton 4:3 po predĺžení a v sérii vedú 3:1. Vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie medzi Montrealom a Tampou Bay je stav nerozhodný 2:2 po tom, čo Lightning zvíťazili vo štvrtom zápase 3:2.
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský ani obranca Tampy Bay Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania. Slafkovský nebodoval v treťom zápase po sebe. V závere druhej tretiny dostal tvrdý hit v strede klziska od Maxa Croziera za stavu 2:0, po ktorom odišiel do kabíny. V zápase však napokon pokračoval, no góly už dávali iba hostia. „Bol to veľký hit, ktorý nás dostal do zápasu. Striedačku to naštartovalo. Niečo také niekedy dokáže zmeniť priebeh zápasu,“ povedal útočník Tampy Bay Jake Guentzel podľa nhl.com. Slafkovský odohral celkovo 18:46 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod, dve strely na bránku a dva hity. Černák strávil na ľade 19:37 min, počas ktorých sa prezentoval dvoma hitmi a zblokovanou strelou. Diváci čakali na prvý gól do 31. minúty, keď domáci útočník Zachary Bolduc otvoril skóre. Búrlivú kulisu v Bell Centre (20.962 divákov) o tri minúty rozjasal aj Cole Caufield, ktorý sa presadil prvýkrát v sérii - 2:0. Nádejný stav však domáci nevyužili a gól „do šatne“ v podaní Jakea Guentzela naštartoval Tampu. Tá vyrovnala v 42. minúte, keď sa v presilovke presadil Brandon Hagel. Ten istý hráč rozhodol gólom v 56. minúte. Akciu začal Černák nahodením puku do útočného pásma a Hagel následne tečoval strieľanú prihrávku Kučerova. „Vedeli sme, že to bude náročná séria. Proti nám hrá silný tím, ktorý má veľa talentovaných hráčov. Ukazuje sa, aká tenká je hranica medzi víťazstvom a prehrou v zápasoch tejto série,“ poznamenal tréner Tampy Bay Jon Cooper. Séria sa presunie na ľad Tampy, piaty duel je na programe v noci na štvrtok o 1.00 SELČ.
Colorado sa stalo druhým tímom, ktorý postúpil do 2. kola. Pred ním sa to podarilo Caroline, ktorá triumfovala nad Ottawou vo štvrťfinále Východnej konferencie takisto v štyroch zápasoch. Avalanche uzavreli sériu s Kings presvedčivým víťazstvom 5:1 a súperovi v nej dovolili iba päť gólov. Kapitán tímu a ofenzívny líder Nathan MacKinnon, prispel k víťazstvu dvoma gólmi a asistenciu, predtým mal v troch dueloch iba jeden bod (0+1). „Nevidel som z neho žiadnu frustráciu, keď v prvých troch zápasoch nepodával výkony, ktoré by normálne podával. To mi naznačuje, kde sa náš tím nachádza,“ povedal o MacKinnonovi tréner Colorada Jared Bednar. Avalanche postúpili do 2. kola v najrýchlejšom možnom čase, čím potvrdili pozíciu jedného z najväčších favoritov play off. Do vyraďovačky sa dostali po tom, čo sa stali držiteľmi Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. Nad Los Angeles zvíťazili vo všetkých siedmich vzájomných zápasoch v ročníku. „Bol to pre nás dobrý test. Je to tím, ktorý vám veľa nedovolí a má veľa ofenzívnych hrozieb. Našli sme rôzne spôsoby, ako ich zastaviť,“ povedal obranca Colorada Cale Makar. Hráči Los Angeles sa nedostali cez prvé kolo play off ani raz od triumfu v Stanleyho pohári v roku 2014. Odvtedy sa päťkrát neprebojovali do play off a sedemkrát vypadli v 1. kole, vrátane uplynulých piatich sezón. „Avalanche majú naozaj dobrých hráčov, ktorí sú neustálou ofenzívnou hrozbou. V sérii nám nedali veľa výhod a skoro stále boli vo vedení. Patria k najlepším tímom v lige,“ konštatoval tréner Los Angeles Denis Joseph Smith. Nočný duel proti Coloradu bol posledný v zámorskej kariére pre kapitána Los Angeles Anžeho Kopitara. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára už pred sezónou 2025/2026 oznámil, že bude pre neho posledná v kariére.
Útočník Ryan Poehling gólom v 63. minúte rozhodol o víťazstve Anaheimu nad Edmontonom 4:3. Hostia v zápase viedli 2:0 aj 3:2, no napokon prehrali tretíkrát po sebe. Ducks prestrieľali súpera 39:27. Dvadsaťsedemročný Američan rozhodol gólom, ktorý musel potvrdiť videorozhodca. Puk prešiel po jeho strele z ostrého uhla cez brankára Tristana Jarryho len niekoľko milimetrov za bránkovú čiaru. Ducks majú na dosah prvý postup do 2. kola play off od roku 2017.
Hráči Buffala sú blízko k postupu do 2. kola. Vo štvrtom súboji štvrťfinále Východnej konferencie uspeli na ľade Bostonu hladko 6:1 a v sérii vedú 3:1 na zápasy. Brankár Alex Lyon prišiel o čisté konto až v 60. minúte, keď ho v oslabení prekonal Sean Kuraly. Sabres vykročili za presvedčivým triumfom už v prvej tretine, po ktorej viedli 4:0 (na strely 19:5). „Bola to naša najlepšia prvá tretina za celú sezónu. Neustále sme sa snažili mať puk a vytvárať si strelecké príležitosti. Mali sme dobrý pohyb, dostávali sme sa do útočného pásma a netrávili veľa času v obrannom,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff podľa nhl.com. Piaty duel série je na programe v noci na stredu o 1.30 SELČ. Sabres v ňom môžu na domácom ľade spečatiť postup do 2. kola play off, ktorý by bol pre klub prvý od roku 2007. Bruins sú blízko vypadnutia po tom, čo výkonom sklamali aj trénera Marca Sturma: „Mali by sme sa hanbiť, pretože to bolo trápne. Chlapci ma poznajú a vedia, že sa (o tomto zápase) budeme rozprávať. Spravíme si analýzu a na konci dňa nás tento duel musí posunúť ďalej. Za dnešok sa hanbím a hanbiť by sme sa mali všetci. Na to, aby ste postúpili, musíte vyhrať štyri zápasy. Súper má zatiaľ tri víťazstvá, takže stále máme šancu.“
NHL - sumáre
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Góly: 60. Kuraly (Peeke, Lindholm) - 5. Krebs (Tuch), 8. Doan (McLeod, Byram), 10. Benson (Doan), 15. Byram (Power, Quinn), 46. Malenstyn (Greenway, Kozak), 47. Tuch (Thompson, Krebs). Brankári: Swayman (47. Korpisalo) - Lyon, strely na bránku: 24:35.
/stav série: 1:3/
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Góly: 31. Bolduc (Guhle, Texier), 34. Caufield (Suzuki, Hutson) - 30. Guentzel (Moser, Raddysh), 42. Hagel (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Kučerov, Moser). Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 18:20.
/stav série: 2:2/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 34. Edmundson (Kempe, Laferriere) - 14. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 26. Makar, 24. Roy (Lehkonen, Malinski), 47. Toews (MacKinnon, Landeskog), 55. MacKinnon (Nečas, Kulak). Brankári: Forsberg - Wedgewood, strely na bránku: 25:32.
/konečný stav série: 0:4, Colorado postúpilo do 2. kola/
Anaheim - Edmonton 4:3 pp
Góly: 28. Gauthier (LaCombe, Killorn), 39. Granlund (Carlsson, Carlson), 54. Truchon-Viel (Carlson, LaCombe), 63. Poehling (McTavish) - 1. Kapanen (Walman, Dickinson), 7. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 64. Bouchard (McDavid, Draisaitl). Brankári: Dostál - Jarry, strely na bránku: 39:27.
/stav série: 3:1/
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 19:37 0 0 0 0 0 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:46 0 0 0 -1 2 0
pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty
