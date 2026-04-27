|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. apríla 2026
NHL: Kopitar si po poslednom zápase kariéry užil ovácie: Horkosladký koniec
Kapitán hokejistov Los Angeles Kings Anže Kopitar odohral v noci na pondelok posledný zápas kariéry.
Zdieľať
Kapitán hokejistov Los Angeles Kings Anže Kopitar odohral v noci na pondelok posledný zápas kariéry. Domáca prehra s Coloradom 1:5 ukončila aj pôsobenie „kráľov“ v tohtoročnom play off, v ktorom vypadli už v 1. kole po výsledku 0:4 na zápasy. Jedna z najväčších osobností v histórii klubu zožala po zápase viacero komplimentov a už sa teší na hokejový dôchodok po boku svojich detí.
Kopitar oznámil pred sezónou 2025/2026, že bude jeho posledná. Počas základnej časti sa s ním rozlúčili diváci a hráči mnohých tímov, emotívne zážitky priniesli najmä konfrontácie s bývalými spoluhráčmi. Napríklad s brankárom Jonathanon Quickom z NY Rangers, s ktorým doviedli Los Angeles ku dvom triumfom v Stanleyho pohári. Napokon bola prebiehajúca sezóna posledná pre oboch.
Kopitar absolvoval emotívnu rozlúčku s divákmi v domácej Crypto.com aréne už v závere základnej časti, no skutočne posledný zápas v nej odohral až v noci na pondelok. Kings nestačili v 1. kole na Colorado, ktorému strelili v štyroch zápasoch iba päť gólov. Do druhého kola sa nepozreli ani raz od triumfu v Stanleyho pohári v roku 2014. Odvtedy sa päťkrát neprebojovali do play off a sedemkrát vypadli v 1. kole, vrátane uplynulých piatich sezón.
K lepšiemu výsledku v tohtoročnej play off neprispel ani Kopitar. V štyroch zápasoch ani raz nebodoval a mal päť mínusových bodov. Nič to však nezmenilo na jeho výraznom odkaze, ktorý zanechal v Los Angeles a celej lige. V roku 2005 ho Kings draftovali z 11. miesta a po tom, čo v následnej sezóne ešte pokračoval vo švédskom klube Södertälje SK, sa okamžite etabloval v NHL. Klub ho ani raz neposlal na farmu a Kopitar sa rýchlo zaradil k lídrom tímu. Napokon odohral v jeho drese 20 sezón, počas ktorých nastúpil na 1521 zápasov základnej časti, čo je rekord Kings. Rovnako tak aj 1316 kanadských bodov. V rokoch 2012 a 2014 získal Stanleyho pohár, okrem toho má v zbierke úspechov aj dve trofeje Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka (2016, 2018) a tri trofeje Lady Byngovej pre hráča najlepšie reprezentujúceho vysoký herný štandard a športové džentlmenstvo (2016, 2023, 2025). „Byť tu viac než polovicu života, je niečo výnimočné. Veľmi si vážim podporu fanúšikov. Doľahlo to na mňa asi päť minút pred koncom zápasu,“ priznal Kopitar.
Kings v ňom ťahali za kratší koniec, Avalanche rozhodli o triumfe v záverečnej časti, v ktorej strelili tri góly. Od 55. minúty sa duel i celá séria už iba dohrávali. Diváci v záverečných minútach skandovali „Thank you, Kopi,“ (Ďakujeme, Kopi) na Kopitarovu počesť. „Taký pocit som nikdy nezažil. Vždy som mal pred sebou ešte ďalší zápas, ďalšiu sezónu. Teraz je však koniec. Je ťažké pochopiť to,“ priznal 38-ročný Slovinec.
Po poslednom zápase ho vyhlásili za tretiu hviezdu, aby mu dopriali ďalší potlesk divákov. Tí mu tlieskali postojačky, spoluhráči klepali hokejkami o ľad. Jeho mimoriadnej kariére po zápase tlieskali aj rozhodcovia. Kopitar sa stal prvým slovinským rodákom v NHL a dodnes je jediný, ktorý sa v nej dokázal natrvalo presadiť. Zo Slovincov sa do NHL dostal okrem neho iba útočník Jan Muršak, no odohral v nej len 46 zápasov.
Z Kopitara je už niekoľko hodín hokejový dôchodca. O svojej najbližšej budúcnosti má jasnú predstavu: „Sú tu dva dôvody, prečo si nasledujúce roky naozaj užijem,“ poznamenal na tlačovej konferencii, na ktorej ho sprevádzali 11-ročná dcéra Neza a 9-ročný syn Jacob. „Je to horkosladký koniec. Bola to jedna poriadna jazda po celých 20 rokov. Bolo tam všetko - dobré aj zlé. Neodchádzam tak, ako by som chcel odísť, ale už sa to stalo a musíme s tým žiť,“ narážal na koniec Kings v play off.
Iba slová chvály mali na Kopitara jeho spoluhráči. Ďalšia hrajúca legenda Kings obranca Drew Doughty s ním odohral 18 sezón: „Pre túto organizáciu znamenal veľmi veľa. Bez neho to bude ťažké. Mal neuveriteľnú kariéru.“
Nielen spomínané trofeje, ale aj osobné skúsenosti hráčov svedčia o Kopitarovej pokore a ľudskosti. „Jeho prítomnosť a spôsob, akým sa správa k ľuďom, hovoria o jeho výnimočnosti. Správa sa rovnako ku všetkým spoluhráčom. Každého berie ako kamaráta. Ako tréner dúfate, že si to jeho spoluhráči vezmú, budú v tom pokračovať a pomôže im to priblížiť svoju osobnosť tej jeho. Nikto nie je väčší ako tím a „Kopi“ to ukazoval každý deň,“ uviedol tréner Los Angeles DJ Smith. „Pozná mená všetkých detí svojich spoluhráčov. To sú veci, ktoré dnes hviezdni hráči nerobia. On predstavuje návrat k elegantnosti a k podstate ľudskosti,“ dodal Smith.
Kopitar sa už teší na novú kapitolu života. „Už 11 rokov som otec na čiastočný úväzok. Teraz už budú mať moje deti otca na plný úväzok.“
Na medzinárodnej scéne pravidelne reprezentoval svoju krajinu. V roku 2014 štartoval na ZOH v Soči, štyrikrát sa predstavil na MS. V roku 2016 bol súčasť Tímu Európy, ktorý v zostave s viacerými slovenskými hráčmi obsadil 2. miesto na Svetovom pohári.
