Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. apríla 2026

Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A-skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov



Slováci zvíťazili aj nad Lotyšskom a postúpili z 1. miesta



Zdieľať
Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A-skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. V záverečnom pondelkovom stretnutí zdolali rovesníkov z Lotyšska 5:2 a o štvrtý postup do semifinále za sebou zabojujú vo štvrtok v Trenčíne proti Dánsku, ktoré skončilo na 4. mieste v B-skupine hranej v Bratislave. Slováci nazbierali v štyroch dueloch spolu 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.


Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Rozhodujúcou hernou činnosťou duelu proti Lotyšsku boli presilové hry. Slováci hrali hneď v úvode stretnutia početnú výhodu o dvoch hráčov, ktorú využili dvojnásobne a odskočili na 2:0. Napriek inkasovanému gólu v závere prvého dejstva pôsobili slovenskí mladíci sebavedomo a koncentrovane. Odmenou im boli ďalšie dva presilovkové zásahy. Dvakrát v zápase skóroval kapitán Adam Goljer, tri asistencie mal na konte Samuel Šramatý.

Slováci na úvod A-skupiny šokujúco zdolali premiérovo v kategórii do 18 rokov rovesníkov z Kanady (2:1). Následne si hladko poradili s Nórskom (6:1) a výborný výkon podali aj proti Fínsku, ktorému podľahli 4:5 po predĺžení, pričom od plného bodového zisku ich delilo necelých päť minút.

MS do 18 rokov - A-skupina:

Lotyšsko - SLOVENSKO 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Góly: 20. Obuks (Murnieks, Reidzans), 58. Rots (Upenieks) – 5. Bernát (Botka), 6. Goljer (Šramatý, Matta), 42. Goljer (Šramatý), 46. Kazda (Matta, Šramatý), 59. Brath (Potočka). Rozhodcovia: Pilný (ČR), Ströbel (Švaj.) – Rigoni (Tal.), Brüggemann (Nem.), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0, 4727 divákov.

Lotyšsko: Nikitins – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, S. Kruminš – Avotiš, Murnieks, Reidzans – Rots, Upenieks, Tarvids – Obuks, Rutkis, Klaucans – E. Kruminš, Losanš, Tamenieks – Danilovs

Slovensko: Hrenák - Goljer, Požgay, Botka, Floriš, Stančík, Kovalčík – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Hybský, Tariška – Brath, Karšay, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Válek, Ozogány



Realizačný tím pokračoval v rotácii na brankárskom poste a priestor tentoraz dostal Hrenák. Slováci išli naproti spečateniu postupu z 1. miesta skupiny. Lotyši im ponúkli presilovú hru o dvoch hráčov, v ktorej slovenský výber skóroval hneď dvakrát. Najskôr sa prvýkrát na turnaji strelecky presadil útočník Bernát a o 58 sekúnd neskôr si otvoril účet pred domácim trenčianskym publikom kapitán Goljer. Po prvom dejstve napokon platil stav 2:1, keďže 51 sekúnd pred koncom tretiny znížil Obuks.

Slováci mohli viesť v úvode prostrednej časti rozdielom troch gólov. Hybský odviedol výbornú prácu za bránkou, naservíroval puk Karšayovi, ktorý puk netrafil ideálne z bezprostrednej blízkosti. V polovici zápasu podržal domácich brankár Hrenák, ktorý betónom vyrazil zakončenie Obuksa v úniku. Záver tretiny ešte patril slovenským mladíkom, ale pohotové zakončenie Šramatého i strelu Floriša zneškodnil dobre chytajúci Nikitins.

Domáci výber potreboval odskočiť, keďže prípadný inkasovaný gól by ho dostal do značných komplikácií. Zverencom trénera Dendisa padla vhod presilová hra na začiatku tretej dvadsaťminútovky. Druhýkrát v zápase v nej skóroval obranca Goljer, ktorý si napravil chuť po nevydarenom súboji proti Fínsku. Lotyši boli nedisciplinovaní a ponúkli Slovensku ďalšiu presilovku a v nej strelil štvrtý gól na turnaji Kazda. Lotyši síce znížili zásluhou Rotsa, no v hre bez brankára už len inkasovali do prázdnej bránky od Bratha.



konečná tabuľka A-skupiny:

1. SLOVENSKO 4 3 0 1 0 17:9 10

2. Kanada 4 3 0 0 1 22:2 9

3. Fínsko 4 2 1 0 1 13:12 8

4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 10:14 3

-----------------------------------

5. Nórsko 4 0 0 0 4 3:28 0


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francesco Calzona nebude ďalej viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu
<< predchádzajúci článok
NHL: Colorado postúpilo, Tampa vyrovnala sériu s Montrealom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 