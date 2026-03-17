Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
NHL: New Jersey s Nemcom zdolalo Boston 4:3 pp
„Diabli“ zvíťazili po druhý raz za sebou, dvoma gólmi sa blysol Paul Cotter.
V noci na utorok boli v zámorskej NHL v akcii dvaja Slováci. New Jersey Devils v zostave so Šimonom Nemcom zdolalo Boston 4:3 po predĺžení, slovenský obranca nebodoval. Bez bodu bol aj Martin Pospíšil, jeho Calgary prehralo v Detroite 2:5. Slovenský útočník inkasoval päťminútový trest za bitku.
„Diabli“ zvíťazili po druhý raz za sebou, dvoma gólmi sa blysol Paul Cotter. Dvadsaťšesťročný útočník rozhodol o triumfe svojho tímu sedem sekúnd pred koncom predĺženia a v profilige sa v tejto fáze stretnutia presadil vôbec prvýkrát v kariére. „Rozprávali sme sa my tréneri a veľmi Paulovi veríme. Moja prvá myšlienka bola, že nemusíme čakať na nájazdy a nech jednoducho urobí, čo chce. Je na vrchole zoznamu hráčov, ktorých chcete mať k dispozícii v takejto situácii,“ pochválil Cottera tréner New Jersey Sheldon Keefe. Jack Hughes zaznamenal tri asistencie a vytvoril nový klubový rekord. Na 400 bodov v kariére potreboval 414 zápasov, rýchlejšie to pred ním nedokázal nikto.
Nemec odohral takmer 20 minút a prezentoval sa dvoma strelami na bránku. V drese hostí sa dvakrát presadil David Pastrňák. Na konte má v tejto sezóne 81 bodov a stal druhým českým hráčom v profilige so siedmimi sezónami s minimálne 80 bodmi. Jaromír Jágr má na konte 10 takýchto sezón. „Začali sme hrať ich hokej. Ak urobíte chyby proti tak talentovanému tímu, musíte brániť celú tretinu. Hovorili sme o tom pred tou druhou, a preto to bolí ešte viac. Mali by sme byť dostatočne zrelí, aby sme vedeli, že to príde, ale neboli sme,“ poznamenal Pastrňák po zápase.
Detroit ukončil trojzápasovú sériu prehier, víťazstvo nad „plameňmi“ režírovali dvojgólový Patrick Kane a Alex DeBrincat, ktorý nazbieral tri asistencie. „Bolo dobré vidieť, že Kane a DeBrincat dostali odmenu za svoju zlepšenú hru. Robia to už päť alebo šesť zápasov a budeme to potrebovať,“ povedal kouč Red Wings Todd McLellan podľa nhl.com. Pospíšil, ktorý vynechal predošlé dva zápasy, odohral necelých 10 minút.
Artemij Panarin sa v drese Los Angeles predstavil po prvý raz v Madison Square Garden od odchodu z NY Rangers, na víťazstve „kráľov“ sa podieľal jednou asistenciou. „Ak mám byť úprimný, bol som celý zápas nervózny. Som rád, že chlapci dnes večer dali góly a potom dosiahli dobré víťazstvo, takže to bolo fajn. Dnes večer som na hokej veľmi nemyslel,“ pripustil 34-ročný útočník.
Utah zvíťazil v Dallase 6:3 a ukončil domácim rekordnú 15-zápasovú bodovú sériu. „Mamuti“ sa tešili z prvého triumfu po štyroch dueloch. „Najdôležitejšie podľa mňa je, že Dallas je naozaj dobrý tím. Tlačili tvrdo a hoci sme sa ohli, ale nezlomili. Boli sme mentálne solídni. Veľa sa o mentálnej odolnosti rozprávame a zostali sme pri nej, aj keď oni skórovali ako prví,“ konštatoval tréner Utahu André Tourigny.
Útočník Jevgenij Malkin sa po treste vrátil do zostavy Pittsburghu a dvoma gólmi a asistenciou pomohol „tučniakom“ k víťazstvu 7:2 v Colorade. „Keď vynecháte päť zápasov a hráte doma proti Coloradu, pred stretnutím je tam trochu nervozity. Ale keď som strelil prvý gól, cítil som sa oveľa lepšie. Ale opäť, je to odo mňa veľká chyba dostať päť zápasov, ale chlapci hrajú dobre. Chcem sa poďakovať spoluhráčom. Je to pre mňa zlý moment,“ priznal Malkin pre oficiálny web NHL. Avalanche prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - Calgary Flames 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Góly: 22. Kane (DeBrincat), 26. Finnie (Johansson, Raymond), 27. Kane (DeBrincat, Compher), 32. Seider (DeBrincat, Compher), 59. Shine - 18. Frost (Gridin, Coronato), 28. Coronato. Brankári: Gibson - Wolf, strely na bránku: 25:27.
New Jersey Devils - Boston Bruins 4:3 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 21. Brown, 29. Bratt (Brown, J. Hughes), 43. Cotter (Cyplakov, Dillon), 65. Cotter (J. Hughes, Hamilton) - 5. Pastrňák (Jokiharju, Chusnutdinov), 15. Zacha (Arvidsson, McAvoy), 45. Pastrňák. Brankári: Markström - Korpisalo, strely na bránku: 34:22.
New York Rangers - Los Angeles Kings 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Góly: 43. Trocheck (Fox, Zibanejad) - 14. Doughty (Anderson, Panarin), 25. Anderson (Laferriere, Byfield), 25. Laferriere (Kopitar, Byfield), 59. Moore (Laferriere). Brankári: Šesťorkin - Kuemper, strely na bránku: 22:25.
Dallas Stars - Utah Mammoth 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Góly: 7. Steel (Benn, Lindell), 36. Johnston (Heiskanen, Robertson), 60. Erne (Hyry, Myers) - 13. Keller (Sergačov), 28. Schmidt (Cooley), 45. McBain, 49. Yamamoto (Kerfoot), 57. Carcone (Peterka), 60. Crouse (Schmaltz). Brankári: DeSmith - Vaněček, strely na bránku: 30:22.
Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 2:7 (2:4, 0:2, 0:1)
Góly: 5. MacKinnon (Nečas, Makar), 15. Burns (Brindley, Manson) - 3. Malkin (Rust, Acciari), 5. Mantha (Karlsson), 13. Malkin (Činachov, Wotherspoon), 14. Söderblom (Dewar, Karlsson), 31. Karlsson (Shea), 37. Rust (Malkin, Rakell), 50. Acciari (Söderblom, Dewar). Brankári: Wedgewood (13. Blackwood) - Šilovs, strely na bránku: 27:20.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 19:48 0 0 0 0 2 0
Martin Pospíšil (Calgary) 9:39 0 0 0 0 2 5
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
