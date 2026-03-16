Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
NHL: Slafkovský si pripísal asistenciu, Regenda sa vrátil do zostavy Sharks
Slafkovský odohral 21:21 minút, vyslal päť striel na bránku, zablokoval dve strely a pridal jeden bodyček.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Montreal prehral doma s Anaheimom tesne 3:4. V 66 dueloch sezóny nazbieral 55 bodov (24+31). Pavol Regenda sa vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Ottawe 4:7. Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný desiaty gól v ročníku, jeho St. Louis však prehralo na ľade Winnipegu Jets 2:3.
Slafkovský odohral 21:21 minút, vyslal päť striel na bránku, zablokoval dve strely a pridal jeden bodyček. Jeho 55. bod v ročníku prišiel v 34. minúte, keď vybojoval puk vo vlastnom pásme potiahol ho až do útočného, kde prihral kapitánovi Nickovi Suzukimu a ten upravil na priebežných 3:2. O dve minúty však vyrovnal Troy Terry a v 58. rozhodol o triumfe hostí Cutter Gauthier. Pre Canadiens to bola druhá prehra po sebe, no udržali sa na 4. priečke na východe, Anaheim je štvrtý na západe. „Mali sme veľmi dobrý štart, v strede duelu sme sa dostali do poriadneho tempa a vydržali sme v ňom až do záveru. Hrali sme tak, ako sme mali,“ citoval portál nhl.com Terryho, ktorý nazbieral tri body pri svojom návrate do zostavy. Chýbal v nej v predchádzajúcich deviatich dueloch. Na adresu svojho zverenca sa vyjadril aj tréner Anaheimu Joel Quenneville: „Jeho návrat je pre náš tím veľký prínos. Ponúka veľa možností, dodáva nám väčšiu hĺbku tímu a lepšiu rovnováhu. Keď sa pozriete na jeho štatistiky, je to hráč s bodom na zápas.“
Regenda sa po šiestich zápasoch vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Ottawe 4:7. Dvadsaťšesťročný krídelník nastúpil vo štvrtej formácii, odohral 14:22 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky, jeden blok a dva mínusové body. San Jose prišlo o posledné postupové miesto v Západnej konferencii, o jeden bod ho z neho zosadil Seattle, ktorý vyhral nad Floridou 6:2, no odohral o duel viac ako Sharks. Kalifornčania viedli po úvodnej tretine 2:1, no v prostrednej časti i v treťom dejstve inkasovali zhodne po tri góly. „Fyzicky sme na nich nestačili. Myslím si, že nás poriadne potrápili v rohoch a v súbojoch. Práve toto podľa môjho názoru viedlo k našej prehre,“ zhodnotil duel útočník „žralokov“ Collin Graf.
Dvadsaťročný Dvorský sa vrátil do zostavy St. Louis po tom, ako vynechal predošlý duel s Edmontonom. V 46. minúte znížil na priebežných 1:2 z pohľadu hostí, keď sa so spoluhráčmi dostal do rýchleho prečíslenia a presadil sa po prihrávke Jonatana Berggrena. „V prvom rade to bola dobrá práca Piusa Sutera a ´Bergyho´ na modrej čiare, ktorí vytvorili situáciu dvoch proti jednému. Potom som dostal skvelú prihrávka, ktorú som len doklepol do bránky, takže skvelá práca celej formácie a všetkých chalanov na ľade,“ opísal Dvorský gólový moment v rozhovore pre zámorské médiá.
V profilige skóroval prvýkrát od 25. januára, keď dal gól v zápase proti Los Angeles. V 56 stretnutiach prebiehajúcej sezóny nazbieral 16 bodov (10+6). Jeho tím má náročnú pozíciu v boji o postup do play off. V súboji tabuľkových susedov stratili dôležité body a na štvrtý Utah, ktorý je na poslednej postupovej priečke, majú v Centrálnej divízii 10-bodové manko. St. Louis prehrali napriek tomu, že mali výrazne vyššiu početnosť streľby na bránku (31:16). „Myslím si, že celkovo sme boli lepší tím. Strávili sme viac času v útočnom pásme, no musíme sa viac dostávať k bránke, hrať s väčšou túžbou skórovať a streliť nejaké škaredé góly. Celkovo si však myslím, že sme dnes hrali celkom dobre,“ doplnil Dvorský.
Minnesota prehrala doma s Torontom 2:4 a sériu bez výhry natiahla už na tri zápasy, no z tretieho miesta na západe má pohodlný náskok pred štvrtým Anaheimom až jedenásť bodov. Oba domáce góly strelil Vladimir Tarasenko, za hostí zaznamenal dva Benoit Groulx. „Cítil som sa naozaj dobre. Myslel som si, že som mal naozaj ťažkú prvú tretinu, zaostával som v nej. Úprimne povedané, prekvapila ma ich rýchlosť a ich prevedenie, ale v druhej tretine som sa vrátil a vedel som, že sa musím znova naštartovať. Prvý gól bol dosť šťastný, spoluhráč mi trafil korčuľu. Ten druhý bol po šťastnom odraze,“ povedal Groulx.
Edmonton uspel aj vďaka svojmu trojbodovému kapitánovi Connorovi McDavidovi. Priebežne najproduktívnejší hráč sa podieľal asistenciami na všetkých troch góloch Oilers v dueli proti Nashvillu (3:1). Keďže neskóroval, stále ho delia dva góly od hranice 400 gólov v profilige. „Olejárov“ však nepotešilo zranenie nemeckého centra Leona Draisaitla, ktorý nedohral duel, pričom práve on otvoril skóre vo štvrtej minúte presným zásahom v presilovej hre. O minútu neskôr však opustil ľad po náraze do mantinelu. Neskôr sa ešte vrátil na dve striedania, ale od úvodu druhého dejstva už nebol na lavičke svojho tímu. „Necítil sa dobre. Odstúpil a nechal sa vyšetriť. Lekársky tím nemal problém s tým, aby to skúsil. Vyšiel na ľad, no necítil sa byť celkom v poriadku. Skutočnosť, že lekársky tím povedal, že to nevyzerá zle a nie sú tam žiadne bezprostredné varovné signály, mi naznačuje, že by to nemalo byť dlhodobé zranenie,“ uviedol tréner Edmontonu Kris Knoblauch.
NHL - sumáre:
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly: 3. Fleury (Lambert, Barron), 8. Scheifele (Morrissey), 52. Connor (Barron, Fleury) – 46. DVORSKÝ (Berggren, Suter), 60. Holloway (Mailloux, Snuggerud). Brankári: Comrie - Binnington, strely na bránku: 16:31.
Ottawa Senators - San Jose Sharks 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Góly: 8. Batherson (Tkachuk, Chabot), 25. Foegele (Amadio), 34. Zetterlund (Spence), 35. Kleven (Zetterlund, Foegele), 54. Batherson (Zub, Giroux), 55. Cozens (Tkachuk), 58. Tkachuk (Amadio, Pinto) – 5. Ferraro (Muchamadullin, Gaudette), 15. Toffoli (Ferraro, Muchamadullin), 31. Graf (Celebrini, Dickinson), 44. Misa (Toffoli, Desharnais). Brankári: Ullmark - Brossoit, strely na bránku: 24:23.
Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Góly: 22. Newhook (Hutson), 23. Caufield (Dobson, Suzuki), 34. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Anderson) – 8. L. Carlsson (Kreider, Terry), 21. L. Carlsson (LaCombe, Terry), 36. Terry (Kreider, L. Carlsson), 58. Gauthier (Viel, Poehling). Brankári: Fowler - Dostál, strely na bránku: 30:28.
Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 45. Tarasenko (Zuccarello, Hartman), 46. Tarasenko (Hartman, Zuccarello) – 22. Rielly (Maccelli, Tavares), 23. Groulx (Stecher, Robertson), 29. Groulx, 60. Knies. Brankári: Wallstedt - Stolarz, strely na bránku: 38:26.
Seattle Kraken - Florida Panthers 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Góly: 6. Meyers (Winterton, Gaudreau), 12. Catton (Kakko, Oleksiak), 19. Winterton (Meyers, Montour), 24. Kakko (Dunn, Catton), 51. McMann (Kakko, Tolvanen), 55. Oleksiak (McMann, Eberle) – 13. Hinostroza (Kunin, Boqvist), 60. Luostarinen (Forsling, Samoskevich). Brankári: Daccord - Tarasov, strely na bránku: 25:25
Edmonton Oilvers - Nashville Predators 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 23. Savoie (McDavid, Ekholm), 59. Hyman (McDavid) – 45. Svečkov (Hague, Barron). Brankári: Ingram - Annunen, strely na bránku: 30:28.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:16 1 0 1 +1 2 0
Pavol Regenda (San Jose) 14:22 0 0 0 -2 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:21 0 1 1 0 5 0
