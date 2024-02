NHL: Ovečkin prekonal 57. gólom do prázdnej bránky rekord Gretzkého

Ruský hokejista Alexander Ovečkin prekonal v noci na nedeľu 57. gólom do prázdnej bránky rekord Kanaďana Waynea Gretzkého. Tridsaťosemročný útočník spečatil triumf 3:0 na ľade Bostonu. Ovečkinov spoluhráč T.J. Oshie zaknihoval 189. presný zásah v drese Capitals, čím predbehol Bobbyho Carpentera na deviatom mieste v histórii organizácie.





Vancouver nestačil na Detroit (3:4 pp) a prehral tretíkrát v prebiehajúcom ročníku dva zápasy za sebou. V drese Red Wings odohral svoj 1200. zápas v profilige americký útočník Patrick Kane. Jeho spoluhráč David Perron dosiahol na métu 1100 duelov. Stretnutie rozhodol po 23 sekundách extračasu z trestného strieľania švédsky obranca Jake Walman. Ten sa stal iba štvrtým obrancom v histórii NHL, ktorý premenil nájazd v predĺžení. Pred ním to dokázali Ben Hutton (2016), Andy Greene (2016) a František Kaberle (2006).Hetrikom do siete New Yorku Islanders sa blysol obranca Mackenzie Weegar z Calgary. Predchádzajúci hetrik spomedzi bekov zaznamenal Nikita Zadorov (12. apríla 2023). Za domácich si pripísal 47. asistenciu v sezóne obranca Noah Dobson, čím dorovnal klubový rekord Vladimira Malachova zo sezóny 1993/94.Jack Johnson z Colorada odohral svoj 1158. zápas v NHL, čím prekonal Erica Weinricha na siedmom mieste v počte stretnutí odohratých obrancom narodeným v USA.Útočník Floridy Aleksander Barkov odohral 50. trojbodový zápas v kariére, čím prekonal v histórii Panthers Jonathana Huberdeaua. Fínsky útočník dosiahol na métu 50 bodov deviatykrát za sebou, čím sa medzi Fínmi vyrovnal v počte sezón s aspoň 50 bodmi Ollimu Jokinenovi, bývalému kapitánovi Floridy. Rekord v tejto štatistike drží Jari Kurri (10). Na striedačke Floridy zaznamenal významný míľnik tréner Paul Maurice, ktorý dosiahol 850. víťazstvo v kariére. V historickej tabuľke úspešných trénerov sa posunul pred Kena Hitchcocka na 5. miesto.Jake Neighbours zo St. Louis strelil svoj šiesty otvárací gól v sezóne, čo je tretí najvyšší počet v prebiehajúcom ročníku za Artemijom Panarinom (7) a Davidom Pastrňákom (8). Dvadsaťjedenročný útočník má v tomto ročníku na konte 17 presných zásahov, pričom viac pred dovŕšením 22 rokov dosiahli za uplynulých 30 rokov iba štyria hráči St. Louis (Jaden Schwartz, Patrik Berglund, David Perron a Robby Fabri).Fínsky brankár Juuse Saros zaznamenal 20. víťazstvo, čo sa mu podarilo v štvrtej sezóne za sebou. Je to druhá najdlhšia séria v histórii Predators spolu s Čechom Tomášom Vokounom, rekord drží s piatimi sezónami Pekka Rinne.