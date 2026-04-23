NKÚ nezistil pri kontrole VšZP za roky 2019 – 2024 žiadne zásadné nedostatky
23.4.2026 (SITA.sk) - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) nepreukázala žiadne zásadné pochybenia.
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) zameraná na financovanie diagnostických a liečebných služieb nepreukázala žiadne zásadné pochybenia. Úrad, ktorý kontroloval roky 2019 – 2024 poukazuje v záverečnom protokole iba na formálne nedostatky. Medializované tvrdenia o dátovom chaose v najväčšej zdravotnej poisťovni nemajú vo výsledku kontroly žiadnu oporu.
Kontrolné zistenie 1: reálne čerpanie výdavkov Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v percentách nedosiahlo v roku 2023 legislatívne stanovenú úroveň vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR.
Stanovený podiel výdavkov pre segment SVaLZ bol na rok 2023 určený na úrovni 8,34 % z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Legislatíva zároveň umožňuje tzv. prípustnú odchýlku vo výške ± 5 % z percentuálnej hodnoty. VšZP vo svojom reálnom čerpaní výdavkov v segmente SVaLZ nedosiahla hornú hranicu prípustnej odchýlky (+5 %). Najvyšší kontrolný úrad SR však poisťovni vytkol nesplnenie stanoveného percentuálneho podielu výdavkov, čo bolo spôsobené najmä zvýšenými výdavkami v segmente liekov a dietetických potravín.
Podľa VšZP by striktne formálne dodržanie stanoveného podielu 8,34 % pre SVaLZ vyžadovalo dodatočné navýšenie výdavkov do tohto segmentu približne o 21 miliónov eur. Takýto krok by však nebol považovaný za efektívne riadenie zdrojov a predstavoval by nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.
Prioritou VšZP je zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pri zodpovednom využívaní verejných zdrojov. Umelé navyšovanie výdavkov len za účelom splnenia percentuálneho ukazovateľa nepovažuje za efektívne.
Poisťovňa je pripravená naďalej spolupracovať s kontrolnými orgánmi a hľadať riešenia, ktoré zabezpečia rovnováhu medzi legislatívnymi požiadavkami a efektívnym využívaním verejných zdrojov v prospech pacientov.
Kontrolné zistenie 2: prehľad o nákladoch zdravotnej starostlivosti podľa jednotlivých typov a ukazovatele produkcie neboli za 1. a 2. kvartál 2024 zaslané príslušným subjektom po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Za 1. – 4. kvartál nebola zaslaná príloha jednému zo 4 prijímateľov.
Kontrolné zistenie v tomto prípade ukázalo formálny administratívny nedostatok len v jednom roku z piatich kontrolovaných. Náprava v tejto veci bola urobená bezprostredne bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na poskytovanie služieb pre poistencov a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.
Kontrolné zistenie 3: kritériá na uzatváranie zmlúv mali byť stanovené a uverejnené najmenej jedenkrát za deväť mesiacov, čo pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v období od 1. 7. 2023 – 1. 7. 2024 nebolo dodržané.
Aj v tomto prípade sa jedná výhradne o formálny nedostatok. Mimo uvedeného obdobia, boli v rokoch 2019 – 2024 vždy dodržané zákonom stanovené časové intervaly. Kritériá pre uzatvorenie, podmienky a trvanie zmluvy boli stanovené riadne a včas.
Kontrolné zistenie 4: zdravotná poisťovňa je povinná stanoviť a uverejňovať kritériá na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej webovej stránke. V skutočnosti boli uverejnené iba na internetovej stránke.
Všetky kritériá na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli počas kontrolovaného obdobia riadne zverejnené na webovej stránke VšZP. Tento spôsob je v súčasnosti najefektívnejší a najrýchlejší z pohľadu dostupnosti informácií. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti komunikujú s VšZP predovšetkým elektronicky a informácie k zmluvným vzťahom si vyhľadávajú na internetovej stránke. Zistený formálny nedostatok zdravotná poisťovňa bezodkladne odstráni.
Kontrolné zistenie 5: VšZP nevytvárala poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií a pri uzatváraní zmlúv nezohľadňovala poradie poskytovateľov podľa úspešnosti ich plnenia.
Merateľnými ukazovateľmi by mali byť indikátory kvality, ktoré však neboli príslušným nariadením vlády SR stanovené. Táto povinnosť je preto nevykonateľná.
Kontrolné zistenie 6: nižšiu cenu je zdravotná poisťovňa povinná dvakrát ročne, vždy k 30. júnu a k 31. decembru, uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste v zdravotnej poisťovni a na svojej internetovej stránke. Nezverejnenie na úradnej tabuli je alebo inom verejne prístupnom mieste nie je v súlade so zákonom.
Nižšia cena bola počas kontrolovaného obdobia vždy uverejnená na webovej stránke VšZP, čo je najefektívnejší a najrýchlejší spôsob zabezpečenia dostupnosti informácií pre širokú verejnosť. Nie je to totiž nijako limitované dostupnosťou podľa lokality, kde je úradná tabuľa umiestnená. Aj tento formálny nedostatok zdravotná poisťovňa ale bezodkladne odstráni.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti oceňuje konštruktívne závery nezávislého kontrolného orgánu a je vždy pripravená poskytnúť mu plnú súčinnosť. Medializované informácie o dátovom chaose v najväčšej zdravotnej poisťovni, ktoré predchádzali riadnemu protokolu o výsledku kontroly, sa ukázali ako neopodstatnené. Výsledky kontroly priamo vyvrátili naratív o systémovom zlyhávaní práce s dátami v najväčšej zdravotnej poisťovni, ktorá ako jediná podlieha verejnej kontrole.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - NKÚ nezistil pri kontrole VšZP za roky 2019 – 2024 žiadne zásadné nedostatky © SITA Všetky práva vyhradené.
