|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vojtech
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Spoločnosť Gorenje sa po prvýkrát predstaví na veľtrhu EuroCucina 2026 aj s ambasádorom Lukom Modrićom
Tagy: EuroCucina PR Veľtrh
Zdieľať
23.4.2026 (SITA.sk) - Značka Gorenje sa tento rok po prvýkrát predstaví na veľtrhu EuroCucina 2026.
Značka Gorenje sa tento rok po prvýkrát predstaví na veľtrhu EuroCucina 2026, ktorý patrí medzi najdôležitejšie svetové podujatia v oblasti kuchýň a dizajnu. Na podujatí sa po prvý raz osobne predstaví aj Luka Modrić v úlohe ambasádora značky Gorenje.
Veľtrh sa koná v Miláne ako súčasť Salone del Mobile, jednej z najvýznamnejších svetových udalostí zameraných na nábytok a interiérový dizajn. Pre Gorenje ide o dôležitý krok smerom k segmentu kuchynských štúdií, kde sa spotrebiče stávajú súčasťou celkového návrhu kuchyne a kde chce byť značka prítomná už vo fáze plánovania ideálneho kuchynského riešenia.
"Kuchynský biznis je pre značku Gorenje dôležitý a nadväzuje na kontakt so zákazníkmi práve vo chvíli, keď hľadajú pomoc a istotu pri budovaní vlastného života – jednoduchšieho v ich domovoch. Zároveň je to skvelý spôsob, ako ukázať celú šírku našej ponuky a kvalitu, ktorej zákazníci dôverujú už viac než 75 rokov," hovorí Jianmin Han, CEO Hisense Europe, zodpovedný za globálne riadenie značky Gorenje.
Spotrebiče Gorenje sú navrhnuté tak, aby sa prirodzene integrovali do komplexných kuchynských konceptov a spoľahlivo fungovali dlhé roky v súlade s filozofiou "Život jednoducho". Práve na veľtrhu EuroCucina sa s kľúčovými produktovými radmi Gorenje zoznámia odborníci, ktorí rozhodujú o podobe kuchýň.
Gorenje na veľtrhu predstavuje svoje kľúčové inovácie pre moderné kuchyne. Medzi nimi je nová vstavaná rúra na pizzu, ktorá dokáže pripraviť autentickú neapolskú pizzu len za dve minúty, alebo AI Dish Designer, inteligentný kuchynský asistent napojný na Wi-Fi aplikáciu ConnectLife, ktorý pomáha s prípravou jedál na základe dostupných ingrediencií. Súčasťou prezentácie sú aj chladničky pre moderné kuchyne. Nový rad Smart KitchenFit je navrhnutý pre dokonalú integráciu do kuchynského nábytku a využíva technológiu AdaptTech, ktorá sa učí návyky používateľov a optimalizuje chladenie pre dlhšiu čerstvosť potravín a nižšiu spotrebu energie.
Spoločnosť Gorenje predstavuje tieto inovácie aj priamo v akcii. Návštevníci si môžu spotrebiče prezrieť počas ukážok varenia a pečenia pizze pod vedením šéfkuchára Vita Iacopelliho. Do programu sa zapojil aj Luka Modrić, ktorý si spolu so šéfkuchárom vyskúšal vstavanú rúru pri príprave neapolskej pizze.
"Je pre mňa veľkou cťou byť tu v Miláne s Gorenje. Ako športovec viem, že úspech je o disciplíne a o tom mať správny tím a nástroje. V kuchyni to nie je inak. Gorenje vyrába produkty, ktoré sú spoľahlivé a ľahko sa používajú, čo je dôležité pre rodinný život. Príprava pizze bola veľká zábava a ukazuje, ako skvelá technológia môže pomôcť vytvárať krásne chvíle s ľuďmi, ktorých máte radi. Gorenje pre mňa predstavuje kvalitu a tradíciu, s ktorou sa stotožňujem, a preto je naše partnerstvo úplne prirodzené," hovorí Luka Modrić, ambasádor značky Gorenje.
Luka Modrić sa tento rok stal ambasádorom značky Gorenje a v Miláne sa v tejto úlohe predstavuje prvýkrát osobne, v duchu kampane "To najlepšie sa začína doma aj na ihrisku". Gorenje spoluprácu s jedným z najúspešnejších futbalistov svojej generácie oznámilo tento rok vo februári, keď spojilo svoju značku s jeho dôrazom na rodinu, stabilitu a každodenné zázemie. Partnerstvo prebieha naprieč Európou v rámci 360° kampane, ktorá zahŕňa televíziu, OOH, digitál, PR aj sociálne siete, pričom v Česku a na Slovensku prebieha v plnom rozsahu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Gorenje sa po prvýkrát predstaví na veľtrhu EuroCucina 2026 aj s ambasádorom Lukom Modrićom © SITA Všetky práva vyhradené.
Kuchyňa ako súčasť každodenného života
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NKÚ nezistil pri kontrole VšZP za roky 2019 – 2024 žiadne zásadné nedostatky
NKÚ nezistil pri kontrole VšZP za roky 2019 – 2024 žiadne zásadné nedostatky
<< predchádzajúci článok
Tesco rozširuje online nákupy na Kysuciach. Potraviny až k dverám si môže objednať už 4,33 milióna Slovákov
Tesco rozširuje online nákupy na Kysuciach. Potraviny až k dverám si môže objednať už 4,33 milióna Slovákov