Nórsko sprísňuje opatrenia, reštrikcie ovplyvnia aj Vianoce

Nórska vláda v utorok predstavila prísnejšie opatrenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu vrátanie obmedzenia počtu ľudí, ktorí budú môcť prísť na návštevu jednej domácnosti. Obmedzujú sa tiež otváracie hodiny barov a reštaurácií, ktoré majú v ponuke alkoholické nápoje, informovala agentúra Reuters.





Táto severská krajina pristúpila k sprísňovaniu opatrení po tom, ako tam v posledných týždňoch stúpol počet infikovaných a následne aj počet pacientov hospitalizovaných s covidom."Naozaj by sme si priali, aby sme sa pandémiou už nemuseli zaoberať. No situácia je teraz taká vážna, že musíme zaviesť nové opatrenia, aby sme nad ňou udržali kontrolu... Preto budeme mať tento rok tiež odlišné vianočné sviatky," uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe.Vianočné sviatky v Nórsku by malo najviac ovplyvniť opatrenie, na základe ktorého bude môcť jednu domácnosť navštíviť maximálne desať ľudí, pričom ľudia, ktorí nie sú členmi jednej domácnosti si musia držať metrový odstup.Okrem toho je tiež zakázané po polnoci podávať alkoholické nápoje. Podniky, ktoré budú novými reštrikciami zasiahnuté, dostanú od štátu kompenzáciu, uviedol nórsky minister financií Trygve Slagsvold Vedum.Nórska vláda minulý týždeň znovu zaviedla opatrenia ohľadom cestovania, a tak všetci, ktorí prichádzajú do krajiny, sa musia otestovať na koronavírus. Rovnako opäť vstúpilo do platnosti aj opatrenie, ktoré nariaďuje nosenie rúšok na miestach s veľkým počtom ľudí. Napriek tomu doposiaľ nedošlo k poklesu prípadov.