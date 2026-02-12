Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika



Prieskum na vzorke 1014 respondentov realizovali od 3. do 9. februára.



Zdieľať
Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali vo februári, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,3 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.


Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 9,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (9,7 percenta), Hlas-SD (8,1 percenta), SaS (7,6 percenta), KDH (6,9 percenta) a Demokrati (5,6 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia (4,7 percenta), SNS (4,1 percenta), Sme rodina (2,3 percenta) a Právo na pravdu (1,9 percenta).

Prieskum na vzorke 1014 respondentov realizovali od 3. do 9. februára.


