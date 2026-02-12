|
12. februára 2026
Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika
Prieskum na vzorke 1014 respondentov realizovali od 3. do 9. februára.
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali vo februári, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,3 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 9,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (9,7 percenta), Hlas-SD (8,1 percenta), SaS (7,6 percenta), KDH (6,9 percenta) a Demokrati (5,6 percenta).
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia (4,7 percenta), SNS (4,1 percenta), Sme rodina (2,3 percenta) a Právo na pravdu (1,9 percenta).
Prieskum na vzorke 1014 respondentov realizovali od 3. do 9. februára.
