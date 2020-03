Nový čínsky tester odhalí koronavírus do 40 minút

Čína by mohla do EÚ začať čoskoro vyvážať nový prístroj, ktorý prítomnosť tohto vírusu zistí do 40 minút od odobratia vzoriek.

Prvý prenosný prístroj na zistenie koronavírusu

Ako informuje portál českej televízie ČT24, tím z vedcov z Hongkongu predstavil začiatkom marca novú technológiu na zisťovanie koronavírusu. Prvý prenosný detektor tejto choroby meria len asi 30×30 centimetrov, takže je ho možné ľahko prepravovať na miesta, kde je najviac potrebný.

Vedci už prístroj otestovali v čínskych oblastiach, ktoré boli najviac postihnuté. Získal už tiež certifikáciu CE, potrebnú pre vývoz do Európskej únie. Prístroj pracuje na základe technológie PCR, ktorá sleduje reakcie vírusov na zmeny teploty.

Európa už rýchlotesty má

V Európe sa už používajú rýchlotesty na zistenie koronavírusu. Tie zisťujú prítomnosť protilátok, no v prípade negatívneho výsledku nie sú stopercentné. Dostatok protilátok sa v tele totiž môže vyskytnúť až pár dní po nákaze. Pozitívny výsledok týchto rýchlotestov však spoľahlivo ukáže, že pacient je nakazený koronavírusom.

České ministerstvo zdravotníctva v utorok podľa Českého rozhlasu oznámilo, že ide kupovať 100-tisíc takýchto rýchlotestov, ktoré odhalia prítomnosť koronavírusu už za pol hodiny. Používať ich bude najmä vo vlakoch či na hraniciach.