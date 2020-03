Polícia chce zabrániť šíreniu dezinformácií o koronavíruse, posilní informačnú kampaň

Za porušenie karantény je pokuta

Odporúčania hygienikov

10.3.2020 - Polícia chce zabrániť tomu, aby sa občania stali obeťou dezinformácií a zbytočného šírenia paniky v súvislosti s koronavírusom. Podľa nich by to mohlo mať fatálne následky. Preto bude v nasledujúcich dňoch využívať svoju stránku na sociálnej sieti na každodenné šírenie základných informácií a odporúčaní, ktoré súvisia s novým vírusom.„Policajný zbor participuje na informačnej kampani na hraničných priechodoch. Pre tých, ktorí sú doma, bude užitočný takýto spôsob online komunikácie," napísala polícia v statuse, v ktorom zhrnula doterajšie informácie.Polícia pripomína, že v pondelok večer bolo na Slovensku potvrdených sedem prípadov. Od 9. marca platí 14-dňový zákaz všetkých verejných podujatí. Pre tých, ktorí prídu z Číny, Iránu, Južnej Kórei alebo Talianska, je povinná 14-dňová domáca karanténa. Za porušenie karantény je pokuta 1 650 eur.Obmedzená je výučba, hlavne v Bratislavskom kraji. Rovnako sú obmedzené podujatia, zatvorené kultúrne inštitúcie, plavárne a ďalšie miesta pre spoločné aktivity po celom Slovensku.Polícia tiež pripomína odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, ako znížiť riziko nákazy ochorením COVID-19. „Treba si umývať ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami, treba si zakrývať nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša," píše polícia na sociálnej sieti.Takisto upozorňuje, že sa treba vyhýbať blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter od toho kto kašle alebo kýcha.Úrad verejného zdravotníctva odporúča zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí. V domácnosti radí dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.Nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením. Chorí majú zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.