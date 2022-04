Obhajca právnika Paru nerozumie skutku, pre ktorý je jeho klient obvinený

20.4.2022 - Obhajca obvineného advokáta Mareka Paru Michal Mandzák si pozorne prečítal uznesenie o vznesení obvinenia svojho klienta, predmetnému skutku však neporozumel. Povedal to pre médiá po stredajšej porade s obvineným, ktorý je momentálne zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou . V stredu alebo vo štvrtok by sa podľa Mandzáka zároveň mal uskutočniť výsluch obvineného.Zároveň Madzák vyhlásil, že jeho klient nie je obvinený z ohrozovania daňového tajomstva. Z čoho je Para obvinený, však nespresnil. „Ten skutok ako je formulovaný, lebo skutok je základom trestného konania, tak ja som to obvinenie nepochopil. Ja nemusím chápať všetko, ale obvinenie chápem ako zjavne absurdné," dodal Mandzák.