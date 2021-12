VIDEO: Predsedu Smer-SD Roberta Fica obvinili z trestného činu podnecovania

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico po prepustení z policajnej stanice povedal, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. "Je to vymyslené od samého začiatku až do konca," skonštatoval Fico s tým, že nikoho k ničomu nepodnecoval. Absurdity, ktoré sú páchané touto vládnou koalíciou, podľa neho nemajú konca kraja."Jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby som sa nemohol zúčastniť autoprotestu," skonštatoval Fico.Za absurdné považuje, že bol ako poslanec Národnej rady SR v rámci jeho práce takto predvedený na policajné oddelenie. Konanie polície vníma ako zastrašovanie zo strany ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana či špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Na snímke predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico opúšťa policajnú stanicu po predvedení na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní (OČTK) v Bratislave 16. decembra 2021.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Robert Fico zdôraznil, že takýmto protestom nič protiprávne nerobili, chceli len pokojne vyjadriť nesúhlas so stavom demokracie na Slovensku a s politikou vlády SR. Nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie. "To, čo predstavila vládna koalícia, je koniec demokracie na Slovensku. To všetci uznáte," vyhlásil Fico. Podujatie bolo podľa neho v súlade so zákonom.

Na snímke protivládny protest trúbiacich automobilov organizovaný opozičnou politickou stranou Smer-SD v Bratislave 16. decembra 2021.

Foto: TASR - Jaroslav Novák