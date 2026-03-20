Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
20. marca 2026
Ocenili najpredávanejších slovenských autorov. Zlaté a Platinové knihy aj Zlaté pero poznajú svojich víťazov
Kto patrí medzi najpredávanejších slovenských autorov za uplynulý rok a ktoré knihy zarezonovali najviac?
Ikariáda 2025 priniesla nielen prehľad úspešných titulov, ale aj silné slová ocenených autorov a autoriek.
V bratislavskom hoteli sa konal ďalší ročník Ikariády, tradičného podujatia vydavateľstva Ikar, na ktorom sa oceňujú najúspešnejší slovenskí autori a autorky. Večer sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, o ktorú sa na úvod postarala Morena, teda Dominika Fischer Kavaschová, a Andrea Bučko. Následne už hostí privítal moderátor Roman Juraško a mohlo sa začať s tým najdôležitejším – oceňovaním kníh, ktoré si našli cestu k tisícom čitateľov, ale aj titulov, ktoré zaujali literárnu kritiku.
Celkovo išlo o večer, ktorý ukázal, že slovenskí autori majú čo ponúknuť, že čitatelia stále vedia oceniť silný príbeh, užitočnú populárno-náučnú knihu aj poctivú literatúru, a že knižný svet na Slovensku napriek náročnejšiemu obdobiu žije.
Zlaté knihy za non-fiction: úspech psychológie, vnútorného pokoja aj kuchyne
V kategórii non-fiction, teda populárno-náučnej literatúry, získava Zlatú knihu autor, ktorého titul predal od vydania viac ako 7 000 výtlačkov. Tento rok si ocenenie odniesli štyria autori.
Jedným z ocenených bol Anton Heretik za knihu Dobro, ktorá patrí do jeho úspešnej série z oblasti marginálnej psychológie. Zaujímavosťou je, že z jeho predchádzajúcej knihy Zlo sa predalo ešte viac výtlačkov, čo vyvoláva zaujímavú otázku o tom, čo ľudí priťahuje viac. Sám autor to okomentoval veľmi presne: „Neviem, že je okolo nás viac zla, ale každopádne to ľudí viac fascinuje ako dobro a preto čítajú nielen takúto non-fiction literatúru, ale preto pozerajú správy a krimi noviny, a preto majú taký obrovský úspech všetky žánre, ktoré súvisia s násilím a s agresivitou.“
Zlatú knihu získala aj Marcela Laiferová za titul Ako nájsť vnútorný pokoj, ktorý evidentne oslovil množstvo čitateľov hľadajúcich rovnováhu, pokoj a možno aj spôsob, ako sa v dnešnom hektickom svete na chvíľu zastaviť.
Ocenené boli aj dve mimoriadne obľúbené knihy z gastronomického sveta. Petra Tóthová uspela s knihou Upečme si sviatky a Andrea Ena získal Zlatú knihu za kuchárku U Taliana. Práve Andrea neskrýval po prevzatí ceny úprimné prekvapenie a radosť: „Zatiaľ stále tomu neverím. Ale wau, jasná vec, hlavne v dnešnej dobe, kde je možné vidieť ten svet online, je to super.“
Zlaté knihy za fiction: veľký večer Jany Pronskej
V beletrii sa Zlatá kniha udeľuje za minimálne 10 000 predaných výtlačkov konkrétneho titulu. Tento rok sa rozdalo až sedem ocenení, no získali ich iba štyria autori. Najvýraznejšou osobnosťou tejto kategórie sa stala Jana Pronská, ktorá si odniesla hneď štyri Zlaté knihy – za tituly Ohrdnuté srdce, Smaragdové slzy, Rytierov sľub a Naveky tvoja.
Bol to jeden z najsilnejších momentov večera a bolo vidieť, že autorku úspech úprimne dojal. Jana Pronská svoje spojenie s čitateľmi vystihla slovami: „Píšem s láskou a potešením, Myslím si, že som chytila svoje čitateľky a čitateľov na históriu, ktorú nikde inde nenájdu. Ktorá je navyše podaná pútavým, zaujímavým spôsobom.“
Práve to je zrejme kľúč k jej dlhodobej popularite – schopnosť prepájať emócie, romantiku a historické kulisy do príbehov, ktoré majú vernú čitateľskú základňu.
Ďalšou ocenenou bola Zuzana Smatanová, ktorá získala Zlatú knihu za detský titul Búdkovo. Jej slová potvrdili, že písanie pre deti pre ňu nie je len tvorivou zastávkou, ale veľmi osobnou cestou: „Stále mám v sebe dieťa a ani ho nikdy nechcem zatvoriť do izby niekde vo vnútri, lebo práve tie detské knižky mi otvorili okno do sveta. To vnútorné dieťa. Pretože keď trávime čas s dieťaťom, tak sme k sebe láskavejší, milší. Jednoducho je to veľmi objavné a hravé.“
Po jednej Zlatej knihe si odniesli aj dvaja výrazní autori slovenskej literatúry. Jozef Karika uspel s titulom Pád a Jozef Banáš získal ocenenie za knihu Tichá rebelka Timrava. Banáš zároveň pripomenul, aké silné a aktuálne môže byť posolstvo tejto osobnosti aj dnes: „Najmä ženy, ktoré sú v zložitejšej sociálnej a rodinnej situácii. Osamelé ženy, slobodné matky, ženy, ktoré žijú v slabšom sociálnom prostredí na okraji spoločnosti... tak im všetkým Timrava dodáva obrovskú silu a povzbudenie.“
Platinové knihy: keď predaje prekročia mimoriadnu hranicu
Kým Zlaté knihy sú dôkazom výrazného čitateľského úspechu, Platinové knihy predstavujú ešte vyššiu métu. Tento rok sa ich udeľovalo menej, no o to presvedčivejšie mená si ich odniesli.
V kategórii non-fiction získala Iveta Henzelyová Platinovú knihu za titul Bylinková škola, z ktorého sa predalo viac ako 15 000 výtlačkov.
Platinovú knihu za fiction získala Táňa Keleová-Vasilková za novinku Svet žien, z ktorej sa predalo takmer 24 000 výtlačkov len za päť mesiacov. Ide o mimoriadne číslo, ktoré len potvrdzuje jej výnimočné postavenie medzi slovenskými autorkami. A hoci by sa mohlo zdať, že po toľkých úspechoch ju už ďalšie ocenenie nemôže prekvapiť, jej slová opäť ukázali, že téma žien a ich sveta je pre ňu stále živá a inšpiratívna. A nie, svet žien bez mužov by nefungoval, pripomenula. „Veď muži dávajú tomu svetu žien šmrnc, dávajú mu farby a niečo, čo si možno ani neuvedomujú. Pretože ženy sa snažia byť lepšie, krajšie, pracujú na sebe, na svojom vnútri.“
Zlaté pero 2025: ocenenie pre literárnu kvalitu
Záver večera patril literárnej cene kritiky Zlaté pero, ktorou vydavateľstvo Ikar oceňuje umelecké a estetické kvality diela. Literárna porota najskôr vybrala päť finalistov spomedzi slovenských titulov vydaných v minulom roku. V abecednom poradí sa medzi finalistami ocitli:
Jakub Filo – Slobodné Hlavné
Frankie Kozmon – Líška
Radoslav Kozák – Žena s polovicou tváre
Lucia Lackovičová – Za horizontom udalostí: Temná mozaika
Eva Wolfenthal – Imágo
Už samotná finálová päťka predstavuje výrazné uznanie, no víťaz mohol byť iba jeden. Porota sa napokon jednomyseľne rozhodla udeliť Zlaté pero 2025 knihe Slobodné Hlavné od Jakuba Fila.
Knihy majú stále veľkú hodnotu
Celá Ikariáda sa niesla v skvelej atmosfére. Nebolo to len o odovzdávaní cien, ale aj o stretnutí autorov, ktorí sa po čase opäť zišli, diskutovali spolu a navzájom sa podporili. V čase, keď knižný trh na Slovensku nezažíva najjednoduchšie mesiace, má takéto podujatie ešte väčší význam.
Výstižne to pomenoval aj riaditeľ vydavateľstva Ikar Marek Néma, ktorý pripomenul, že kniha má stále mimoriadnu hodnotu: „Kniha z pohľadu ostatných tovarov a služieb nie je drahý produkt, ale jej úžitok - nielen spoločenský, ale aj na človeka, na jeho kognitívny rozvoj, boj proti stresu, boj proti Alzheimerovej – tak ten úžitok je nesporný.“Milan Buno, knižný publicista
