24hod.sk Kultúra Pohoda festival
20. marca 2026
Festival Pohoda predstavuje divadelný program na svoj jubilejný 30. ročník
Najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda opäť potvrdzuje, že jeho program nestojí len na hudbe.
Každý rok prináša aj divadlo, literatúru, film, vizuálne umenie, diskusie, tanec či stand-up. Divadelné predstavenia pritom patria k stabilným pilierom festivalu a aj v roku 2026 sa na trenčianskom letisku predstaví silný výber domácich aj zahraničných inscenácií.
Medzi novými oznámeniami je autorská komédia Ach, kde mi miesto na zemi! od Divadla Ticho a spol.. Inscenácia s humorom a sebairóniou otvára témy generácie Y – generácie vyrastajúcej s presvedčením, že môže byť čímkoľvek, no zároveň čelí neistote z množstva možností. Retro komédia sa po rokoch vracia na javisko exkluzívne pre festivalové publikum.
Poctou legendárnej dvojici Milan Lasica a Július Satinský bude predstavenie Náš priateľ René v podaní Divadla Povalač. Kultový text plný satiry a inteligentného humoru dnes interpretujú Juraj Kemka a Lukáš Latinák.
Generačné otázky otvorí aj autorská inscenácia Požadujme nemožné od Divadla Petra Mankoveckého, ktorá vznikla kolektívnou tvorbou spolu so študentstvom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Predstavenie balansuje na pomedzí fyzického divadla a performancie a skúma témy slobody, identity či spoločenských očakávaní.
Hudobnú komédiu Happy End prinesie na Pohodu nezávislá divadelná platforma Uhol_92. Inscenácia kombinuje vzťahové témy, antické mýty aj popkultúrne odkazy a s humorom sa dotýka otázok feminizmu, maskulinity či hľadania vlastnej identity.
Do programu sa vracia aj ukrajinské Chersonské oblastné akademické hudobno-dramatické divadlo Mykolu Kuliša z Ukrajiny, ktoré na Pohode uvedie dve silné monodrámy reflektujúce realitu vojny na Ukrajine – Jednodňový hrdina a Vták na povale.
„Mám radosť z toho, akú silu má divadlo na Pohode. Je to aj zásluha dlhoročnej dramaturgičky Alžbety Vrzguly, ktorá pripravovala divadelný program do roku 2025. Je symbolické, že medzi divadelnými predstaveniami máme tento rok aj divadlo Uhol_92 s jej hrou Happy End. Teším sa, že si pripomenieme aj legendárne pohodovské koncerty Milana Lasicu – umeleckou poctou pre tohto skvelého človeka je uvedenie hry Náš priateľ René, ktorú napísali a hrali s Júliusom Satinským. Aktuálne ju hrajú – a výborne – Lukáš Latinák a Juraj Kemka. Verím, že mnohých poteší aj účasť Divadla Petra Mankoveckého s hrou Požadujme nemožné so študentmi VŠMU či Divadla Ticho a spol. s hrou Ach, kde mi miesto na zemi!,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Silný moment programu prinesie aj návrat divadla z Chersonu. „Zvlášť hrdý som na návrat Divadla Mykolu Kuliša z Chersonu. Napriek tomu, že Cherson trpí denným terorom zo strany ruskej armády, funguje tam pod vedením Olexandra Knyhu neuveriteľne plodné divadlo. V čase neprestajného ostreľovania civilných cieľov, vrátane niekoľkých útokov priamo na divadlo, uvádza takmer dvadsať premiér ročne, každý víkend realizuje tvorivé dielne pre deti a cestuje po celej Ukrajine. Toto divadlo okrem samotného umenia ukazuje aj silu kultúry a môže byť silnou inšpiráciou aj pre ľudí z kultúry na Slovensku. Ich dve monodrámy sú veľmi silnou umeleckou odpoveďou na vojnu, ktorú voči Ukrajine a celému civilizovanému svetu vedie Ruská federácia,“ dodáva Kaščák.30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční 8. a 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Počas troch festivalových dní (štvrtok – sobota) vystúpia Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson a mnohí ďalší. Po prvý raz v histórii festivalu pribudne aj samostatný Extra Day, na ktorom vystúpia The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard a Denis Bango. Festival Pohoda popri hudbe ponúkne opäť pestrý multižánrový program, v ktorom bude mať divadlo svoje pevné miesto.
Súvisiace články:
Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby (13. 3. 2026)
Pohoda 2026 predstavuje päť nových slovenských mien (7. 3. 2026)
Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera (2. 2. 2026)
Kae Tempest: hlas pravdy, ktorý spája osobné s kolektívnym, zaznie na Pohode 2026 (28. 1. 2026)
Pohodu vyhlásili za Najlepší európsky stredne veľký festival (15. 1. 2026)
Lykke Li headlinerkou piatkového programu Pohody 2026. Na Pohodu predaných 80 % vstupeniek. (12. 12. 2025)
Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding (9. 12. 2025)
Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda pribúda kultové meno – The Prodigy (25. 11. 2025)
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026 (14. 11. 2025)
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň (28. 10. 2025)
Prečítajte si tiež
Ocenili najpredávanejších slovenských autorov. Zlaté a Platinové knihy aj Zlaté pero poznajú svojich víťazov
HONOR Magic8 Pro potvrdzuje svoju silu v súboji s profesionálnou fototechnikou