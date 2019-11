Ochrániť deti pred chrípkou pomáha podľa odborníkov aj správna výživa

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 23. novembra - Otužovanie, správna výživa bohatá na antioxidanty, dostatočný fyzický pohyb a šport vo vonkajšom prostredí sú podľa odborníkov najlepšou prevenciou pred akútnymi respiračnými ochoreniami a chrípkou u detí. Významnú úlohu v prevencii ochorení má totiž stav odolnosti organizmu.Ochranou dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov.„Antioxidanty - vitamín C a radikálny upratovač vitamín E, sú obsiahnuté v mimobunečnej a v bunečnej membráne epitelu dýchacích ciest. Nízky príjem týchto účinných látok má za následok ich nízku hladinu v mimobunečnej a bunečnej tekutine, čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym a radikálnym atakom zo znečisteného ovzdušia," vysvetlila Katarína Slotová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje aj v týchto dňoch za optimálny stav pre správnu fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť. Mimoriadne nezdravým stravovacím návykom, ktorý by aspoň v tomto čase mali rodičia prísnejšie kontrolovať, sú podľa nej potraviny rýchleho občerstvenia.„Z pohľadu racionálnej výživy sú pokrmy typu 'fast food' nevhodné, pretože sú zdrojom takzvaných skrytých tukov a soli. Ich častá konzumácia nie je správnou výživou, vedie k nesprávnym stravovacím návykom a hrozí riziko vzniku obezity - rizikového faktora mnohých vážnych neinfekčných ochorení – kardiovaskulárnych, nádorových, metabolických, pohybových a tak ďalej,“ objasnila potrebu zvýšenej pozornosti stravovaniu detí a mládeže v čase vyššieho výskytu chrípkových ochorení Slotová.Z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou má veľký význam častá a účinná výmena vzduchu vetraním, a to rovnako doma ako v škole. Vetranie slúži na reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj na znižovanie koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov a alergénov a tým obmedzuje možnosti prenosu nákazy.Medzi ďalšie opatrenia okrem správnej výživy, dostatočného pohybu a pravidelného vetrania priestorov patrí správny pitný režim, dodržiavanie zásad osobnej hygieny, teda umývanie si rúk vždy po návrate domov, po ceste verejným dopravným prostriedkom, pred jedlom a pravidelné odstraňovanie prachu vo vnútorných priestoroch na vlhko.