Od utorka sa skráti dĺžka povinnej karantény na päť dní, zároveň sa mení aj definícia úzkeho kontaktu

24.1.2022 - Dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby sa skracuje z 10 na 5 dní. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov, ktorá začne platiť v utorok 25. januára. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa úradu Daša Račková.K ďalším dôležitým zmenám patrí to, že sa dopĺňajú klinické príznaky ochorenia COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára. Mení sa tiež definícia úzkeho kontaktu, ako aj to, kto sa bude považovať za pozitívnu osobu.Medzi klinické príznaky ochorenia COVID-19 sa po novom zaraďuje zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy či pocit upchatého nosa.V izolácii musia po výskyte niektorého z uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby, teda osoby neočkované, očkované, ako aj osoby po prekonaní COVID-19.Dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby sa zároveň skracuje z 10 na 5 dní, a to od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom. Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2. Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.Skracuje sa aj dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu, avšak v závislosti od očkovacieho statusu. V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov, bude trvať 5 dní. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte.Pre očkované osoby s posilňujúcou dávkou a tie, ktoré boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, ako aj pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, ak tieto osoby zároveň nemajú klinické príznaky, karanténa nie je povinná.Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.Mení sa aj definícia úzkeho kontaktu. Ak sa osoba stretla s pozitívnou osobou bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom FFP2 a tieto osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút, ide o úzky kontakt.Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.Za pozitívnu sa bude v rámci novej vyhlášky považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT), a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár.Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nebude potrebná konfirmácia PCR testom. ÚVZ zároveň zdôrazňuje, že izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s pozitívnou osobou, ktorá nebola ku dňu účinnosti novej vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.