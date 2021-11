Odborníci potvrdili účinnosť lieku proti covidu od spoločnosti MSD

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok uviedol, že liek proti ochoreniu COVID-19 vyvinutý americkou farmaceutickou spoločnosťou MSD je pri liečbe ochorenia účinný. Informovala to tom agentúra AFP.





V piatok zverejnenú správu majú brať do úvahy experti FDA, ktorí v utorok rozhodnú, či molnopiravir schvália na núdzové použitie.Jeho schválenie by podľa analytikov predstavovalo veľký krok vpred v boji s pandémiou. Zdravotníci by mali nový účinný nástroj na pomoc nakazeným osobám.FDA však vo svojej správe upozornil, že tento liek s účinnou látkou molnupiravir by nemali užívať tehotné ženy. V ich prípade možné priaznivé účinky neprevážia nad rizikami.Spoločnosť MSD v piatok zverejnila kompletné výsledky účinnosti svojho lieku. Ten podľa výsledkov znižuje riziko hospitalizácie o 30 percent, čo je pokles oproti 50 percentám potvrdeným v predchádzajúcej štúdii.Liečivo môže mať podľa expertov z FDA toxické účinky na vývoj plodu a vyvolať chyby plodu, píše na svojej webovej stránke stanica NBC News.