Vianočné prázdniny sa začnú školákom o skoro celý týždeň skôr

Vianočné prázdniny sa začnú školákom o týždeň skôr, ako bolo naplánované. Žiaci pôjdu naposledy do školy v piatok 17. decembra 2021 namiesto plánovaného termínu v stredu 23. decembra.

V relácii TA3 Téma dňa to povedal minister školstva Branislav Gröhling. Trvať by mali do 7. januára (piatok) a deti by sa mali do lavíc vrátiť v pondelok 10. januára 2022.

Už od pondelka 29. novembra sa zatvoria základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a zrušia sa všetky mimoškolské aktivity a krúžky, uviedol minister.