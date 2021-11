Vedci v Juhoafrickej republike zistili nový variant koronavírusu

Vedci v Juhoafrickej republike (JAR) vo štvrtok oznámili, že zistili nový variant koronavírusu obsahujúci veľký počet mutácií, a práve jemu sa pripisuje súčasný nárast v počte nakazených v krajine. Tento variant zaznamenali už aj v Botswane a Hongkongu medzi cestujúcimi prichádzajúcimi z JAR. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.





Počet denných infekcií v najhoršie zasiahnutej krajine Afriky, v JAR, stúpol od začiatku mesiaca desaťnásobne."Žiaľ, zistili sme nový variant, ktorý je v Juhoafrickej republike dôvodom na obavy," povedal virológ Tulio de Oliveira na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii.Kvôli svojim mnohým mutáciám na spike proteíne by tento variant mohol ľahšie obísť imunitný systém človeka a následne aj nakaziť viac ľudí. Práve spike proteínom preniká koronavírus do ľudskej bunky.Variant dostal vedecké označenie B.1.1.529 a "má veľmi veľký počet mutácií", povedal de Oliveira s tým, že predpokladá, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dá novému variantu grécke označenie v piatok. "Žiaľ, spôsobuje nový nárast v prípadoch infekcie," doplnil. Informoval aj o výskyte tohto nového variantu v Botswane a Hongkongu.WHO oznámila, že tento hlásený variant "pozorne sleduje" a podľa očakávania zvolá na piatok technické zasadnutie, kde sa rozhodne, či by mal byť označený za variant "záujmu" alebo "znepokojujúci" variant."Prvé analýzy ukazujú, že tento variant má veľký počet mutácií, čo si vyžaduje ďalší výskum, a ten sa aj uskutoční," uviedla WHO.Minister zdravotníctva JAR Joe Phaahla vyhlásil, že tento variant je "vážne znepokojujúci" a práve on je za "exponenciálnym" rastom v hlásených prípadoch infekcie v krajine. Preto je "hlavnou hrozbou", doplnil.Denný počet prípadov nákazy v JAR dosiahol v stredu 1200, čo je nárast oproti 106 prípadov z tohto mesiaca.V JAR zatiaľ zistili 22 pozitívnych prípadov variantu B.1.1.529. Čoraz rýchlejšie pribúda v troch provinciách vrátane provincie Gauteng, kde sa nachádza ekonomická metropola Johannesburg a hlavné mesto Pretória.Vlani JAR zistila aj variant koronavírusu beta.Vedci uviedli, že nový variant B.1.1.529 má najmenej desať mutácií - oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety.Nasledujúce dni a týždne budú kľúčové, keď sa určí skutočná rizikovosť tohto variantu, vravia vedci.