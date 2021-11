Portugalsko aj napriek takmer 90 percentnej zaočkovanosti opäť zavádza prísne protipandemické opatrenia

Portugalsko opätovne zavádza niektoré prísne obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu - ani nie dva mesiace po uvoľnení väčšiny z nich po dosiahnutí cieľa 86 percent populácie zaočkovanej proti COVID-19. Nedávny nárast počtu prípadov nákazy prinútil vládu konať, uviedol vo štvrtok portugalský premiér António Costa. Informovala o tom agentúra AP.





Costa zároveň podotkol, že jeho krajina napriek tomu nezaznamenala taký rozsah prípadov nákazy, akému čelia iné štáty Európy.Od 1. decembra bude nosenie rúšok opäť povinné v krajine v uzatvorených priestoroch a pri vstupe do reštaurácií, kín a hotelov bude potrebné preukázať sa digitálnym certifikátom o očkovaní alebo zotavení sa z koronavírusu. Dokonca aj očkovaní obyvatelia budú musieť mať negatívny test na COVID-19 pri návštevách v nemocniciach, domovoch dôchodcov, na športových podujatiach či v baroch a na diskotékach.Každý, kto do krajiny prichádza letecky zo zahraničia, sa tiež musí preukázať negatívnym výsledkom testu. Portugalská vláda tiež navrhla pravidelné samotesty a prácu z domu kedykoľvek, keď to bude možné.Očkovacia kampaň na vakcináciu treťou dávkou bola posilnená, uviedol Costa. Opatrenia sú podľa neho potrebné v dôsledku nárastu počtu prípadov infekcie v niektorých ďalších krajinách Európskej únie (EÚ), ako aj v dôsledku zimného obdobia, s ktorým prichádza viac respiračných ochorení, a blízkeho kontaktu rodín počas Vianoc.Ďalší lockdown v Portugalsku podľa úradov nie je v súčasnosti potrebný, keďže nemocnice situáciu zvládajú.Za štvrtok zaznamenali v Portugalsku 3150 nových prípadov nákazy koronavírusom. V nemocniciach bolo 691 ľudí, na jednotkách intenzívnej starostlivosti 103 a úmrtí pribudlo 19, píše AP. Počet pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu bol najvyšší od septembra tohto roka. V krajine s 10,3 milióna obyvateľov doposiaľ v súvislosti s COVID-19 zomrelo 18.400 ľudí.