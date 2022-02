ONLINE: Národná rada SR rokuje o dohode o obrannej spolupráci s USA

Národná rada (NR) SR na mimoriadnej schôdzi rokuje o dohode o obrannej spolupráci s USA. Schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). O vystúpenie v pléne požiadal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, návrh však v hlasovaní nezískal dostatočnú podporu poslancov a vystúpenie neumožnili.



Slovenská republika a Spojené štáty zmluvu podpísali vo štvrtok (3. 2.) večer (v noci na piatok SEČ). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Zmluvu musí ešte odobriť NR SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila.

Poslanci ukončili rozpravu k obrannej dohode s USA, hlasovanie bude v stredu o 11:00. Koniec rozpravy odhlasovali po opakovaných pokusoch kotlebovcov prerušiť rokovanie. Stalo sa tak za zvukov sirény z reproduktorov Stanislava Mizíka.

Dohoda o obrannej spolupráci s USA je pre Slovensko nevýhodná, nezvyšuje našu obranyschopnosť. Naopak, odovzdávame ňou časť suverenity Slovenska. Vyhlásil to šéf Smeru-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Robert Fico v pléne NR SR počas diskusie na mimoriadnej schôdzi venovanej tejto dohode. Hovorí, že koalícia prijíma dohodu z politických dôvodov.Fico pripomenul, že ide o zmluvu, ktorá priamo zakladá povinnosti a práva fyzických a právnických osôb a má prednosť pred zákonmi SR. "Táto zmluva hovorí priamo o mnohých detailoch a upravuje ich tak široko a tak do podrobností, že v podstate ďalší vykonávací krok nebude potrebný," skonštatoval.Pýta sa, prečo vláda za každú cenu chce k dohode pristúpiť. "Vládna koalícia nepotrebuje túto zmluvu na zvýšenie obranyschopnosti SR, potrebuje ju pre seba, aby sa bránila touto zmluvou pred vlastným národom. Vládna koalícia si myslí, že všetky zločiny, ktoré sú dnes páchané, budú odpustené," vyhlásil s tým, že vláda to robí z dôvodov sebazáchovy či vlastnej ochrany.Smer-SD nevidí podľa Fica žiaden logický dôvod, prečo by v SR mali byť prítomné vojská USA. "Nevidíme jediný dôvod, prečo odovzdávame vojenské letiská v Sliači a Kuchyni pod kontrolu USA," povedal. Skonštatoval, že zmluva neprispeje k zvýšeniu obranyschopnosti SR, ale naopak, prispeje k zvyšovaniu napätia v tomto prostredí.Dohoda podľa neho umožňuje americkým vojenským lietadlám "paušálne pristávať na území SR na ktoromkoľvek letisku, vzlietať z týchto letísk, robiť plošné prelety cez SR a tankovať v našom vzdušnom priestore". Fico tiež povedal, že Smer-SD nepovažuje Rusko za hrozbu tak, ako to deklaruje naša bezpečnostná stratégia.V pléne Národnej rady (NR) SR pokračuje diskusia k návrhu dohody o obrannej spolupráci s USA. Poslanci Peter Krupa a Andrej Medvecký (obaja ĽSNS) aj naďalej držia slovenskú vlajku pred rečníckym pultom, no priebeh rokovania už opozícia nenarúša piskotom a hlučným prejavom. V debate vystupuje šéf Smeru-SD Robert Fico. Do rozpravy sa písomne prihlásilo približne 30 rečníkov.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pôvodne chcel ukončiť diskusiu, pokiaľ sa situácia v rokovacej sále neupokojí. Poslanci napokon umožnili podpredsedovi NR SR Jurajovi Blanárovi predniesť prejav generálneho prokurátora Maroša Žilinku a následne začal s vystúpením Fico.Žilinka v prejave pripomenul, že SR má skúsenosti s pobytom cudzích vojsk na našom území. Argumentuje okupáciou Československa v roku 1968, keď mali vojská Varšavskej zmluvy dočasný pobyt na našom území na základe zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík. Túto zmluvu označil za "nepochybne výhodnejšiu" pre SR, než je dohoda o obrannej spolupráci s USA. Vidí v tom paradox a podčiarkol, že žiadna okupačná zmluva nemôže byť pre štát výhodnejšia ako zmluva, ktorá už názvom hovorí, že ide o obrannú zmluvu.Šéf prokurátorov tiež kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú za to, že k zmluve prikladá interpretačné vyhlásenie. "Z právneho hľadiska je takéto interpretačné vyhlásenie vo vzťahu k Spojeným štátom americkým irelevantné," skonštatoval v prejave. Pripomenul tiež, že SR na základe takejto právnej úpravy počas celej doby platnosti tejto dohody stratí úplnú kontrolu nad časťou svojho územia.Fico vyhlásil, že Smer-SD sa nestotožňuje s našou bezpečnostnou stratégiou, v ktorej sa pomenúva Ruská federácia ako hrozba. Upozornil, že ide o bilaterálnu dohodu s USA. "Nič nám neprikazuje k takejto bilaterálnej dohode pristúpiť," povedal. Táto dohoda podľa neho nevyplýva z našich záväzkov členstva v NATO ani v iných bezpečnostných štruktúrach.V pléne Národnej rady (NR) SR vystupuje počas diskusie k dohode o obrannej spolupráci s USA podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Číta vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý chcel vystúpiť v pléne, no poslanci mu to neumožnili.Hlasovať o dohode sa má v stredu (9. 2.) o 11.00 h. Kollár zároveň prisľúbil, že zmenia rokovací poriadok, aby sa mohla zaviesť parlamentná stráž.Poslanci NR SR sa na Kollára obrátili s procedurálnym návrhom, aby ukončil rozpravu. Tvrdia, že opakovane dochádza k narušovaniu poriadku v rokovacej sále a "opoziční poslanci odmietajú rešpektovať rokovací poriadok a výzvy predsedajúceho".V zmysle rokovacieho poriadku môže NR SR rozhodnúť na návrh predsedu parlamentu o uzavretí rozpravy. "V takom prípade sa rozprava skončí bezprostredne po rozhodnutí národnej rady," hovorí rokovací poriadok. Ďalej precizuje, že po uzavretí diskusie takýmto spôsobom majú poslanci písomne prihlásení do diskusie právo odovzdať svoj písomný prejav predsedajúcemu. Ten by sa mal následne zahrnúť do zápisnice o schôdzi NR SR s označením, že nebol prednesený ústne."Ak by sme mali parlamentnú stráž, dal by som ich vykázať a vyviesť zo sály. Nemáme to, bohužiaľ, v rokovacom poriadku. Pevne verím, že veľmi rýchlo takúto možnosť zavedieme," vyhlásil Kollár.Rokovanie Národnej rady (NR) SR o dohode o obrannej spolupráci s USA už niekoľkýkrát prerušili. Dôvodom je neustále narúšanie schôdze a obštrukcia poslancov ĽSNS. Tí od začiatku blokujú rečnícky pult a pískajú."Zvolávam opäť grémium. Takto môžeme ísť, dokedy budete chcieť," reagoval na situáciu v pléne predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Lídra Smeru-SD Roberta Fica vyzval, aby si urobil poriadok v opozícii, ktorá pískala aj vtedy, keď sa mal vyjadriť.

Na snímke poslanec NR SR Peter Osuský (SAS) počas rokovania 57. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 8. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Do diskusie o obrannej dohode sa prihlásilo 31 rečníkov, opäť sedí grémium

Fico následne vyhlásil, že mu nebolo umožnené vystúpiť. Podotkol, že poslanci Smeru-SD nepískali a rokovaniu nebránili. Hovorí o neschopnosti vedenia parlamentu. Poriadok v sále by si mal podľa neho urobiť Kollár. Tvrdí, že na grémiu mala koalícia navrhnúť ukončenie diskusie.Do diskusie o obrannej dohode s USA sa v utorok popoludní prihlásilo 31 rečníkov písomne, z toho dvaja sú za poslanecký klub. Informoval o tom podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD). Dodal, že z poradia vylúčia tých, ktorí boli vykázaní zo sály.Písomne prihlásení rečníci môžu podľa rokovacieho poriadku rečniť maximálne 20 minút. Ak sú prihlásení za klub, tak najviac 30 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. Po vyčerpaní písomne prihlásených rečníkov budú mať poslanci ešte možnosť prihlásiť sa do diskusie ústne.Predseda Smeru-SD Robert Fico mal vystúpiť v diskusii ako prvý, v sále však naďalej zaznieval piskot a poslanci ĽSNS blokovali rečnícky pult. Fico preto žiadal prítomnosť šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby si urobil poriadok. Inak by sa mal podľa neho vzdať funkcie. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský reagoval tým, že schôdzu aktuálne vedie podpredseda parlamentu Blanár a má kompetencie na to, aby si vedieť poriadok urobiť aj sám. Blanár preto prerušil rokovanie na päť minút. Po prestávke zvolal predseda parlamentu Kollár opätovne grémium.

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania 57. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 8. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Pellegrini vyzval koalíciu stiahnuť zmluvu s USA z rokovania pléna

Naď zdôraznil potrebu spolupráce s USA, bývalým vládam pripomenul ich kroky

Koalícia by mala stiahnuť návrh obrannej dohody s USA z rokovania Národnej rady (NR) SR. Vyzval ju na to poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Chce, aby sa o návrhu v pokoji diskutovalo. Zároveň kritizoval, že koalícia neumožnila v pléne vystúpiť generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi."Je hanbou, že mu to neumožnila. Má mať právo kedykoľvek v prípade potreby vystúpiť v pléne Národnej rady NR SR. Ak sa koalícia ničoho nebojí, nerozumiem, prečo mu to nedovolí," vyhlásil Pellegrini v súvislosti so Žilinkom. V pléne by mal byť podľa jeho slov aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a pomáhať obhajovať zmluvu.Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby ukončila napätie. "Neviem, či nechápete, čo robíte. Snažíte sa nasilu pretlačiť zmluvu, ktorá vyvoláva obrovské pochybnosti," dodal. "Stiahnite návrh z rokovania NR SR, poďme o tom otvorene diskutovať, ak zistíme, že to nie je aktuálna priorita SR, nechajme to tak. V opačnom prípade hrozí, že situácia bude horšia ako dnes," vyhlásil.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) podčiarkol potrebu spolupráce s USA aj v oblasti obrany a garantuje suverenitu SR. Bývalým vládam Smeru-SD a Hlasu-SD pripomenul, že celé roky v minulosti schvaľovali prítomnosť amerických vojakov na Slovensku na množstve cvičení. Hovorí o paradoxoch a pokrytectve. Kritizoval opozíciu, že v minulosti zanedbala potrebu obrany SR a myslela viac na svoj biznis. Vyhlásil to v úvode diskusie k dohode o obrannej spolupráci s USA v pléne Národnej rady (NR) SR. Opozícia jeho prejav narúšala neustálym vykrikovaním a piskotom.

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) počas rokovania 57. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 8. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian





"Napriek silnej dezinformačnej kampani Slovenská republika uzatvorením dohody o spolupráci s USA žiadnym spôsobom neprichádza o svoju suverenitu. Naopak, naši spojenci nám našu suverenitu garantujú," podčiarkol minister. Doplnil, že dohoda nedáva USA právo rozmiestniť na území SR žiadnu techniku bez predchádzajúceho súhlasu NR SR. Strašenie jadrovými zbraňami je podľa neho za hranicou normálnosti i za hranicou zákona. "SR sa nevzdáva žiadneho svojho majetku. Všetka obranná infraštruktúra bude aj naďalej majetkom SR," dodal s tým, že dohoda podľa neho prináša Slovensku viac bezpečnosti. Deklaroval, že dohodu schvaľuje aj vedenie Ozbrojených síl (OS) SR i samotní vojaci.

Naď v pléne NR SR pripomenul, že obrannú dohodu začala vyjednávať s americkou stranou už predchádzajúca vláda. Rovnako poukázal na históriu a dlhodobo blízky vzťah SR a USA. Ako príklad uviedol Washingtonskú deklaráciu a podporu vzniku samostatného Československa. "Jediný, kto nás tu 20 rokov okupoval, boli vojská ZSSR riadené z Moskvy, ktorú adorujú pomýlenci, ktorí strašia ľudí touto dohodou," poznamenal. Kritizoval akciu Smeru-SD, ktorý chce na protest proti dohode klásť vence k buste Alexandra Dubčeka pred budovou parlamentu. Naď pritom hovorí o paradoxe, pretože práve Dubčeka podľa jeho slov počas okupácie Československa uniesli do Moskvy.



Na snímke poslanci hore zľava Juraj Krúpa (OĽaNO), Marian Kotleba (ĽSNS) a minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas rokovania 57. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 8. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Pre neporiadok v rokovacej sále zvolal B. Kollár opäť poslanecké grémium

Opoziční poslanci ĽSNS a nezaradení zákonodarcovia okolo Miroslava Suju počas Naďovho vystúpenia vykrikovali rôzne heslá, ako napríklad "CIA", hovorili o hanbe či zrade, pískali a bučali. Peter Krupa a Andrej Medvecký (obaja ĽSNS) naďalej blokovali rečnícky pult so slovenskou vlajkou. Naď preto svoju úvodnú reč predniesol z miesta.Podpredseda snemovne Gábor Grendel (OĽANO) následne vyhlásil polhodinovú prestávku. Informoval, že v rokovacej sále sú poškodené hlasovacie zariadenia, preto je potrebná technická prestávka na ich opravu.Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolal poslanecké grémium, dôvodom bol neporiadok v rokovacej sále v úvode schôdze o obrannej dohode s USA. Poslanci ĽSNS blokovali rečnícky pult napriek tomu, že ich šéf parlamentu vykázal zo sály za nenosenie respirátorov.

Na snímke poslanci hore zľava Andrej Medvecký, Peter Krupa (obidvaja ĽSNS) držia slovenskú vlajku a dole zľava Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak (obidvaja SaS) držia ukrajinskú vlajku počas rokovania 57. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 8. februára 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian





Peter Krúpa a Andrej Medvecký (obaja ĽSNS) sa pred začiatkom diskusie o obrannej dohode postavili k rečníckemu pultu aj so slovenskou vlajkou. Následne k pultu prišli aj Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak (obaja SaS) s ukrajinskou vlajkou. Poslanci sa pri pulte začali navzájom oblievať vodou.



Napriek vykázaniu zo sály poslanci ĽSNS naďalej blokujú rečnícky pult. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa preto snažil dohodu predložiť zo svojho miesta. Jeho prejav však prerušoval piskot opozičných poslancov i predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorý prišiel priamo za ním. Kollár preto opätovne zvolal grémium.